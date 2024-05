Ende der Rekordjagd? DAX, Dow, Nasdaq, Bitcoin & Aktien wie NVIDIA, Coinbase, GameStop & Co im Fokus

Anzeige / Werbung

Dies diskutierten wir mit Blick auf das FED Watch Tool und vor dem Hintergrund der EZB-Aussagen, im Juni bereits die Zinsen zu senken. Dies soll jedoch erst einmal ein einmaliger Schritt werden, wie heute EZB-Direktorin Schnabel verlauten ließ. Zum Euro-Dollar und dem Ölpreis haben wir in diesem Zusammenhang weitere Trading-Ideen und auch den wieder stark werdenden Bitcoin im Programm verankert.

Der Bitcoin war auch der Impulsgeber für die erste Aktienanalyse. Denn Coinbase profitiert direkt von der Nachfrage nach Krytoanlagen und hat sehr starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Kurs litt in dieser Woche jedoch unter technischen Schwierigkeiten, die es auf der Plattform gab, und eine Meldung der US-Börse, ggf. den Bitcoin großflächiger anzubieten.

Wir blieben im Technologiebereich und zogen ein Fazit zu den Applied Materials Zahlen, die in der Aktie für einen Anlauf zum Allzeithoch sorgten. Chips und insbesondere der Bereich der Künstlichen Intelligenz stehen weiter hoch im Kurs. Das betonten auch die China-Techs, die in dieser Woche mit Baidu, JDcom und Alibaba ebenfalls Quartalszahlen vorlegten. Zwar wuchsen die Umsätze nur leicht, aber die Gewinne stiegen an. Entsprechend positiv reagierten auch die Aktien dieser drei Werte.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Aktienwünschen zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

AlleUS-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.