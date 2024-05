Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Technologieservice und Consulting, hat heute die Ernennung von Sanjeev Jain zum Chief Operating Officer mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Sanjeev folgt Amit Choudhary nach, der außerhalb des Unternehmens nach neuen Chancen sucht. Sanjeev berichtet an Srinivas Pallia und bleibt weiterhin ein Mitglied von Wipro's Vorstand.

Sanjeev nahm 2023 seine Tätigkeit bei Wipro als Global Head of Business Operations auf. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Führung von großen, diversen Teams. Er hat globale Operationen gemanagt und dabei Lean Six Sigma und Design Thinking für operative Exzellenz und Unternehmenstransformationen eingesetzt.

Im Verlauf des vergangenen Jahres hat Sanjeev die Talent-Lieferkette von Wipro geleitet, einschließlich der Gig-Arbeitsplattform TopGear, ebenso wie die Ausbildung von Talenten, globale Mobilität, Anwerbung von Talenten sowie Stabilisierung von Unternehmen. Er war führend an der Entwicklung und Bereitstellung von Wipro's KI-Training und der Strategien zur Fortbildung beteiligt.

Als Chief Operating Officer wird Sanjeev das Unternehmen noch mehr auf die Kunden fokussieren und ein nachhaltiges, profitables Wachstum generieren. Er wird Global Business Operations, das Chief Information Office, das Chief Information Security Office und das Enterprise Risk Management überwachen und dabei eng mit mit der Führungsmannschaft zwecks Transformation des Unternehmens zusammenarbeiten.

"In der kurzen Zeit, die Sanjeev bei Wipro verbracht hat, hat er starke Beziehungen zu den Teams mit Kundenkontakt aufgebaut und er hat unsere Strategie sowie unsere praktischen Fähigkeiten verbessert," sagte Srinivas Pallia, Chief Executive Officer und Managing Director von Wipro Limited "Unter seiner Führung haben wir unsere Herangehensweise an KI-Training und Fortbildung ausgearbeitet und mehr als 225.000 Personen in KI-Prinzipien geschult. Sanjeev hat auch die Strategie für die Entwicklung der Karriere von Associates der kommenden Generation mitentwickelt und bei der Umsetzung geholfen. Als COO wird er dafür verantwortlich sein, unser Betriebsmodell weiter zu vereinfachen, um so ein kundenzentriertes Unternehmen zu entwickeln. Das Ergebnis sind operative Exzellenz mit einem Fokus auf regelkonforme Ausführung und Schnelligkeit.

"Ich möchte Amit für seine Unterstützung in den vergangenen beiden Jahren danken. Wir haben nun ein starkes operatives Fundament und eine solide Struktur. Dies ist ein guter Ausgangspunkt für die weiteren Schritte. Amit wird uns noch bis Ende Mai unterstützen und eng mit Sanjeev und mir zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu garantieren."

Anlässlich seiner Ernennung sagte Sanjeev Jain: "Ich fühle mich geehrt, und freue mich auf meine neue Position als Chief Operating Officer. Ich werde daran arbeiten, unsere operativen Fähigkeiten weiter auszubauen, um unseren Kunden einen noch höheren Mehrwert zu bieten."

Vor seiner Tätigkeit bei Wipro hatte Sanjeev Führungspositionen bei Kyndryl Holdings (IBM Spin-off), IBM, Cognizant und GE inne. Dort ermöglichte er profitables Wachstum durch die Integration der End-to-End-Talentlieferkette, eine Vereinfachung der Verfahren, höhere Margen und eine Verstärkung des operativen Rhythmus.

Sanjeev ist ein Alumnus von IIM-Mumbai and ein zertifizierter Master Black Belt von GE. Er wird in Bengaluru arbeiten.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem holistischen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 230.000 Beschäftigten und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer stetig evolvierenden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Wipro

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Wachstumsaussichten von Wipro, seine zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse und seine Pläne, Erwartungen und Absichten. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu steuern, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die unsere künftigen Betriebsergebnisse beeinträchtigen könnten, sind in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, insbesondere in den Jahresberichten auf Formular 20-F. Diese Unterlagen sind unter www.sec.gov. Wir können gelegentlich zusätzliche schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, was Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und unsere Berichte an die Aktionäre beinhaltet. Wir aktualisieren zukunftsgerichtete Aussagen, die wir machen oder die in unserem Namen veröffentlicht werden, nicht.

