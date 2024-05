Verdantis, ein führender Anbieter von KI-gestützten Datenlösungen, gibt stolz die Ernennung von Kumar Gaurav Gupta zu seinem neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Durch Übernahme der Rolle des CEO trägt er die Verantwortung, das Wachstum mit einem klaren Fokus auf die Sicherstellung des globalen Kundenerfolgs voranzutreiben.

Äußerst erfreut über seine neue Aufgabe stellte Kumar Gaurav Gupta fest: "Es bedeutet eine große Ehre, dieses Datenplattform- und Serviceunternehmen in einer derartig aufregenden Zeit leiten zu dürfen. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Daten und des Aufkommens von künstlicher Intelligenz bin ich zuversichtlich, dass Verdantis bereit ist, unsere Kunden zu stärken, die richtigen datengesteuerten ROI-Entscheidungen zu treffen. Ich danke dem Team von Verdantis für sein Vertrauen und seine Rücksichtnahme."

Vor seiner Tätigkeit bei Verdantis hatte er verschiedene Rollen inne, darunter Vice President Country Manager für den indischen Subkontinent bei SAP Concur, wobei er als Unternehmensberater tätig war und Kunden zu strategischen Prioritäten beriet. Kumar Gaurav Gupta erhielt einen Bachelor-Abschluss am Delhi College of Engineering und einen Master-Abschluss am Indian Institute of Management, Indore.

Kumar Gaurav Gupta wird maßgeblich bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Verdantis sein, um Innovationen zu fördern und den weiteren Erfolg des Unternehmens bei der Bereitstellung modernster Datenmanagementlösungen für die Kunden rund um den Globus voranzutreiben.

Über Verdantis

Verdantis steht an der Spitze datengesteuerter Lösungen und stärkt Organisationen in verschiedenen Branchen, das Potenzial konsistenter und zugänglicher Daten zu nutzen. Unser Fokus, der auf der Datenausrichtung und Datenanreicherung sowie auf Dateneinblicken liegt, ermöglicht es Unternehmen, Abläufe zu rationalisieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre strategischen Ziele zu verwirklichen.

Angetrieben durch modernste KI-Technologie, bietet Verdantis Master Data Management (MDM) Lösungen für Unternehmen, die greifbare Ergebnisse liefern, um den ROI zu verbessern und den vollständigen Wert der ERP/MRP/EAM-Investitionen für mehr als 200 Implementierungen in Global 1000 Organisationen freizuschalten. Wir gewährleisten sowohl semantische als auch strukturelle fortlaufende Datenintegrität und -qualität, um datengesteuerte Entscheidungen vertrauensvoll voranzutreiben.

Weitere Information, wie Verdantis Ihre Datenverwaltungsfähigkeiten erweitern kann, finden Sie unter www.verdantis.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@verdantis.com.

