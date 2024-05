Platin, ein Metall von außergewöhnlicher Beständigkeit und vielfältiger Einsetzbarkeit, erlebt aktuell einen bemerkenswerten Wandel in seiner Nachfragestruktur. Einst vornehmlich in der Schmuckindustrie und für Investitionszwecke geschätzt, findet Platin heute in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen Verwendung. Dieser Trend verdeutlicht, wie sich technologische Entwicklungen und sich wandelnde Marktanforderungen auf die Nachfrage nach Rohstoffen auswirken können.Neue Horizonte in der AutomobilindustrieEin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...