Amazon.com hat in den letzten drei Monaten eine Aktienkurssteigerung von 9,0% zu verzeichnen und zeigt damit eine solide Wachstumsdynamik. Analysten haben die Fundamentaldaten des Unternehmens unter die Lupe genommen, wobei insbesondere die Eigenkapitalrendite (ROE) Beachtung fand, um zu bewerten, wie effektiv das Unternehmen Renditen für die Investitionen seiner Aktionäre generiert. Die ROE von Amazon.com beträgt auf Basis der letzten zwölf Monate bis März 2024 17%, was bedeutet, dass das Unternehmen für jeden Dollar des Aktionärskapitals einen Gewinn von 0,17 $ erwirtschaftet hat. Trotz eines moderaten Nettogewinnwachstums von 9,4% in den letzten fünf Jahren, entspricht die ROE dem Branchendurchschnitt. Die Firma reinvestiert ihre Gewinne stark in das Geschäft, was zu einem anständigen Wachstum ihrer Einnahmen [...]

