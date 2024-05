Broadcom geht mit der Erweiterung seines globalen Software-Distributionsprogramms neue Wege. Das Unternehmen startet das "Accelerate Program", das auf dem etablierten Cybersecurity Aggregator Programm aufbaut und darauf abzielt, den Servicelevel für eine breitere Palette von Softwareprodukten zu verbessern und in verschiedenen Regionen auszuweiten. Die Initiative beinhaltet eine Zusammenarbeit mit regionalen Distributionspartnern, die als Verlängerung des Broadcom-Teams agieren und Kunden verbesserte Unterstützung durch lokalen technischen Support in ihrer Sprache und Zeitzone bieten sollen. Das Programm umfasst nun auch CA Technologies Unternehmenssoftware, Mainframe-Software und Symantec Cybersecurity-Lösungen. Die Verteilung der Produkte erfolgt über spezielle Distributoren in Nordamerika, Lateinamerika sowie Europa und aufstrebenden Märkten. Diese Partner sollen nicht nur schnellere und personalisierte Hilfe leisten, sondern auch durch Schulungen und Zusatzdienste [...]

