Krypto News: Wal setzt mit fast 6 Millionen Dollar auf Ondo Finance (ONDO)

Der Kryptomarkt erholt sich allmählich von der jüngsten Korrektur, bei der Bitcoin um mehr als 20 % gefallen ist und zahlreiche Altcoins in Mitleidenschaft gezogen hat. Anleger positionieren sich nun für eine potenzielle Rallye, die seit Monaten erwartet wird. Während Bitcoin und Ethereum weiterhin im Fokus stehen, könnte es sich lohnen, auch andere vielversprechende Coins in Betracht zu ziehen. Ein Krypto-Wal hat kürzlich 5,7 Millionen Dollar in ONDO investiert, was auf großes Vertrauen in die Zukunft dieses Coins hindeutet.

Ondo Finance ($ONDO): Eine vielversprechende Investition

Ondo Finance ($ONDO) ist eine fortschrittliche DeFi-Plattform, die Investoren die Möglichkeit bietet, ihre Portfolios durch Tranchierung und Tokenisierung von Vermögenswerten zu diversifizieren und zu optimieren. Die Plattform teilt Investitionen in verschiedene Risikostufen (Tranchen) auf und verwandelt traditionelle Vermögenswerte wie Immobilien und Anleihen in handelbare digitale Token auf der Blockchain. Dies bietet sowohl erhöhte Renditechancen als auch verbessertes Risikomanagement. Die Nutzung von Ethereum-basierten Smart Contracts gewährleistet dabei Transparenz und Sicherheit. $ONDO-Token spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem, einschließlich Governance und Anreizen, und haben es auf Platz 65 im Krypto-Ranking geschafft. Ein Wal scheint von einer rosigen Zukunft des Coins überzeugt zu sein.

Someone created a new wallet 27 hours ago and withdrew 1,870.68 $ETH($5.7M) from Gemini.



Then he spent the 1,870 $ETH($5.7M) to buy 6M $ONDO at an average price of $0.95 in the past 27 hours.



Does this guy know something that we don't?https://t.co/3ZQ6s6SnVM pic.twitter.com/G1udIF8Mhw - Lookonchain (@lookonchain) May 17, 2024

Laut On-Chain-Daten hat ein Investor kürzlich mit einer neuen Wallet Ethereum im Wert von 5,7 Millionen Dollar gekauft und diese anschließend in ONDO-Token umgetauscht. Dieser Schritt erfolgte nach einer erheblichen Kurssteigerung von ONDO, die durch eine Partnerschaft mit BlackRock ausgelöst wurde. Da BlackRock auf die Tokenisierung von Vermögenswerten setzt, haben Coins aus dem Bereich der Real World Assets (RWA) in diesem Jahr bereits hohe Gewinne verzeichnet. Experten sind der Meinung, dass ONDO in Zukunft noch erheblich an Wert gewinnen könnte.

Es hat nicht lange gedauert, bis sich Spekulationen darüber, ob der Wal etwas weiß, was andere noch nicht wissen, breit gemacht haben. Diese Frage kommt immer wieder auf, wenn Anleger eine so große Menge eines Coins kaufen, der nicht in den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden ist. Tatsächlich kann ein Wissensvorsprung am Kryptomarkt den großen Unterschied machen, um höhere Renditen zu erzielen, weshalb auch der $99BTC-Token bei immer mehr Investoren in den Fokus rückt, da der neue Coin mit einem einzigartigen Learn to Earn Konzept überzeugt.

Mit Learn to Earn zum Erfolg?

99Bitcoins ist vielen in der Kryptoszene ein Begriff, da es sich um eine der bekanntesten Plattformen handelt, um Wissen rund um den digitalen Währungsmarkt zu erlangen. Neben Millionen von Usern auf der Website hat 99Bitcoins auch einen Youtube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten vorzuweisen, wodurch die Reichweite schnell deutlich wird. Nun haben die Entwickler mit $99BTC auch den Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt. Ein Learn to Earn Konzept soll Nutzer dazu motivieren, sich Wissen rund um den Kryptomarkt anzueignen, indem sie Token verdienen, wenn sie verschiedene Lektionen auf der Plattform abschließen. Damit lassen sich nicht nur $99BTC-Token verdienen, der Wissensvorsprung kann auch dazu beitragen, mit dem eigenen Handel höhere Renditen zu erzielen.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Käufer den großen Vorteil haben, dass der Preis noch nicht durch Angebot und Nachfrage an den Kryptobörsen bestimmt wird, sondern noch von den Entwicklern fix vorgegeben wird. Bis zum Listing an den Börsen kommt es sogar noch zu mehreren Preiserhöhungen, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn erzielen können. Neben dem Learn to Earn Konzept überzeugt $99BTC auch mit einer Staking-Funktion und weiteren Vorteilen für Tokenbesitzer, weshalb erwartet wird, dass der Wert des Coins nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte.

