Sektor-Leader: Computeraktien

5 Top-Werte und 5 Gründe für Computeraktien

1. Langfristiges Wachstum: Die Nachfrage nach Computern und Computertechnologie wächst stetig. Dies liegt an der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche, von der Wirtschaft über das Gesundheitswesen bis hin zum privaten Umfeld.

2. Innovationen: Die Computerindustrie ist eine der innovativsten Branchen der Welt. Ständig werden neue Produkte und Technologien entwickelt, die das Leben der Menschen verbessern.

3. Starke Unternehmen: Die Computerindustrie ist von einigen der größten und profitabelsten Unternehmen der Welt dominiert. Diese Unternehmen verfügen über die Ressourcen, um in Forschung und Entwicklung zu investieren und neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen.

4. Globale Reichweite: Die Computerindustrie ist eine globale Branche. Computer und Computertechnologie werden weltweit eingesetzt, was Unternehmen der Computerindustrie einen großen und diversifizierten Markt bietet.

5. Dividenden: Viele Computerunternehmen schütten Dividenden an ihre Aktionäre aus. Dies bedeutet, dass Sie als Aktionär dieser Unternehmen einen Teil des Gewinns des Unternehmens erhalten.

Super Micro Computer (SMCI)

Super Micro Computer bietet leistungsstarke Servertechnologiedienste für Cloud-Computing, Rechenzentren, Big Data, Hochleistungs-Computing und eingebettete Märkte im Bereich "Internet der Dinge". Die Lösungen umfassen Server, Speicher, Blades und Workstations bis hin zu kompletten Racks, Netzwerkgeräten und Serververwaltungssoftware. Das Unternehmen verfolgt einen modularen Architekturansatz, der Flexibilität für die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen bietet.

Arista Networks (ANET)

Arista Networks ist ein Anbieter von Netzwerkausrüstung, der hauptsächlich Ethernet-Switches und Software an Rechenzentren verkauft. Sein Hauptprodukt ist sein erweiterbares Betriebssystem (EOS), dass ein einzelnes Image auf jedem einzelnen seiner Geräte ausführt. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das Unternehmen kontinuierlich Marktanteile gewonnen, wobei der Schwerpunkt auf Hochgeschwindigkeitsanwendungen liegt. Arista zählt Microsoft und Meta Platforms zu seinen größten Kunden.

Dell Technologies (DELL)

Dell Technologies ist eines der weltweit führenden Computersystemunternehmen. Nach dem einfachen Prinzip, die Produkte direkt an die Kunden zu verkaufen, kann das Unternehmen die Computer unmittelbar an die individuellen Bedürfnisse der Kunden anpassen und somit hohe Verkaufszahlen erzielen. Dieses direkte Modell und die effiziente Beschaffung, Fertigung und Verteilungsprozesse erlauben es Dell, Preisvorteile direkt an die Kunden weiterzugeben. Des Weiteren stellt Dell die Computer nach einem Build-to-Order-Modell zusammen, wo die Computer erst nach den aufgegebenen Bestellvorgaben der Kunden gebaut werden. Dell Technologies bietet die gesamte Infrastruktur von Hardware, Software und IT-Services aus einer Hand an. Dell Technologies ist sowohl ein führender Anbieter von herkömmlicher Computertechnik als auch in der neuesten Cloud-basierten Infrastruktur und IT-Sicherheit. Die Dividendenrendite liegt bei 1,2 %.

HP Inc. (HPQ)

Die HP Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen rund um die Bereiche Informationstechnologie und Bildbearbeitung. Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Dabei reicht die Bandbreite von Computern, Peripheriegeräten wie Druckern und Multifunktionsgeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zu Taschenrechnern. Die Dividendenrendite beträgt 3,5 %.

Logitech (LOGI)

Logitech International ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Computerprodukten und Software spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Im Vordergrund der Unternehmensstrategie stehen Innovation und Qualität und das Unternehmen legt bei der Entwicklung seiner Peripheriegeräte großen Wert auf die Verarbeitung wichtiger Schlüsseltechnologien. Sämtliche Produkte des Unternehmens werden als letzte Schnittstelle zwischen Benutzer und dem PC, der Spielkonsole oder dem digitalen Musik- oder Unterhaltungssystem verstanden.

Tagescharts vom 17.05.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.05.2024

