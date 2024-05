XRP News: Finger weg! Darum ist XRP kein Kauf

Der Bitcoin steigt um rund 1,5 Prozent in den letzten 24 Stunden, sodass sich die Kursgewinne auf Wochensicht auf mehr als 10 Prozent belaufen. Derweil baut auch Ethereum etwas mehr Momentum auf und kann die 3.000 US-Dollar nachhaltig überwinden. Endlich notiert ETH wieder über 3.000 US-Dollar. Der große Gewinner in der Top 10 ist auf Wochensicht jedoch abermals Solana mit einer Rendite von fast 20 Prozent.

Bei vielen Altcoins sieht die Ausgangslage konstruktiv aus. Das Chartbild hat sich aufgehellt und die Verlaufstiefs schienen markiert. Doch nicht jeder Altcoin überzeugt, mitunter gibt es eben auch Seitwärtsbewegungen oder deutliche Verluste.

Derweil läuft XRP in den letzten 24 Stunden fast seitwärts. Nur rund 0,3 Prozent Kursgewinne stehen hier für XRP zu Buche. Damit stellt sich die Frage, ob nach dem robusten Test des Supports bei 0,50 US-Dollar nun eine spannende Gelegenheit zum Einstieg gekommen ist? Sollten Anleger jetzt in XRP investieren?

Die Antwort lautet zumindest mittelfristig "Nein". Denn die Opportunitätskosten sind bei XRP ein starkes Argument, um die Finger von XRP zu lassen.

XRP verkaufen? Das ist der Grund

Opportunitätskosten sind ganz grundsätzlich die potenziellen Vorteile, die einem Anleger entgehen, wenn man sich für eine bestimmte Option entscheidet und somit auf die Vorteile einer alternativen Option verzichtet. Diese repräsentieren den Verlust der potenziellen Erträge, die man hätte erzielen können, wenn man eine andere Entscheidung getroffen hätte. In der Finanzwelt ist das Verständnis von Opportunitätskosten entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese helfen Anlegern, die wahren Kosten ihrer Entscheidungen zu erkennen, indem sie auch die entgangenen Gewinne berücksichtigen. Denn auf den ersten Blick mag es gut sein, wenn eine Kryptowährung um 10 Prozent steigt. Wenn jedoch der breite Markt im gleichen Zeitraum um 50 Prozent gestiegen ist, trübt sich die Bewertung schon deutlich ein.

In den letzten Monaten hat XRP in fast jeder Zeiteinheit eine schlechtere Performance als andere Altcoins gezeigt. Während Bitcoin, Ethereum und Solana bemerkenswerte Gewinne verzeichneten, blieb XRP deutlich zurück. Diese Underperformance hat dazu geführt, dass viele Anleger ihre Investitionen überdenken. In 2024 verlor XRP somit rund 15 Prozent seines Werts, lediglich Cardano war in der Top 10 noch schlechter unterwegs.

Dennoch gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sich die Situation für XRP bald verbessern könnte. Die abwärtsgerichteten Trends sind weiterhin intakt, und das Sentiment bleibt negativ. Angesichts der bestehenden Opportunitätskosten wird es immer wichtiger, irgendwann die Reißleine zu ziehen. Denn schon im letzten Bullenmarkt erreichten XRP-Halter eben kein neues Allzeithoch, während andere Kryptowährungen massiv pumpten.

XRP Alternative: Mit 99Bitcoins besser Krypto handeln

XRP ist aktuell ein Investment, das durch hohe Volatilität und Unsicherheiten bei regulatorischen Entscheidungen in den USA belastet wird. Der andauernde Rechtsstreit gegen die SEC sorgt für erhebliche Risiken und potenziell hohe Opportunitätskosten für Investoren. Auch technisch mangelt es an Impulsen. Solange XRP in der Seitwärtsspanne zwischen 0,50 und 0,56 US-Dollar verharrt, drängt sich kein Einstieg auf.

Um in XRP erfolgreich zu investieren, sind umfassende Kenntnisse und eine sorgfältige Handelsstrategie unerlässlich. Während aktives Trading an der unteren Begrenzung der Range weiterhin möglich ist, scheint langfristiges Hodln weniger ratsam. Wer auf neue Trends setzen möchte und Altlasten im Portfolio vermeiden will, könnte im Mai 2024 einen Blick auf 99Bitcoins werfen. Denn das Momentum wirkt bei 99BTC in Relation zu XRP stärker.

99Bitcoins hat ein innovatives Konzept entwickelt, um den Bedarf an fundiertem Wissen zu adressieren. Das Unternehmen fördert Krypto-Bildung durch ein Learn-2-Earn-Modell, das finanzielle Anreize mit Bildung kombiniert. Teilnehmer können durch das Erlernen von Krypto-Wissen 99BTC-Tokens verdienen, was Bildung direkt monetär belohnt. 99Bitcoins ermöglicht es den Anlegern, Geld zu verdienen und sich gleichzeitig weiterzubilden - ähnlich wie ein Play-2-Earn-Game im Bildungssektor.

99Bitcoins hat dabei einen klaren Vorteil. Das Projekt hat bereits eine starke Community von über 700.000 Abonnenten auf YouTube und genießt eine gute Reputation in der Krypto-Community. Der erfolgreiche Presale, der in kurzer Zeit über eine Million US-Dollar eingebracht hat, zeigt das starke Interesse am Projekt. Mit einem stetig steigenden Presale-Preis und einer attraktiven Staking-Rendite von über 1000 Prozent APY bietet sich Investoren eine lukrative Gelegenheit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen. Denn alles ist bei 99Bitcoins auf Wachstum ausgerichtet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.