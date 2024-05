PayPal, bekannt für seine Technologieplattform und digitalen Zahlungslösungen, hat in letzter Zeit bemerkenswerte Aufmerksamkeit auf Zacks.com erhalten, was auf eine mögliche Veränderung in der Aktienleistung hindeutet. In den letzten Monaten erwirtschaftete das Unternehmen eine positive Rendite von +3,2%, konnte jedoch nicht mit der Entwicklung des S&P 500 Index, der +5% verzeichnete, mithalten. Der Branchenvergleich zeigt ferner, dass die Internet-Softwareindustrie, zu der PayPal zählt, leicht nachgab. Der Ausblick auf die Aktienperformance basiert unter anderem auf den Ertragsschätzungen der Analysten, die PayPal für das laufende Quartal eine Gewinneinschätzung von $0,96 pro Aktie zuschreiben. Dies würde einem Rückgang von -17,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeuten. Trotz einer positiven Anpassung der Gewinnschätzungen um +2,2% in [...]

