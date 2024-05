Die Schuldenbremse sei in ihrer derzeitigen Form nicht mehr zeitgemäß und hindere uns an notwendigen Investitionen, erklärt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, im Interview mit wO TV. Sie müsse weg.Nach seiner Ansicht führt die strikte Budgetregelung in Deutschland zu einer Investitionsbremse, die die wirtschaftliche Entwicklung hemmt. Riße argumentiert, dass im internationalen Vergleich, insbesondere in Ländern wie zum Beispiel den USA, höhere Schuldenquoten zu beobachten sind, die dortigen Regierungen aber gleichzeitig signifikante Investitionen in Infrastruktur und Technologie tätigen. "Kein anderer Industriestaat hat seine Schuldenquote so stark gesenkt wie …