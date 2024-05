xFusion Digital Technologies Co., Ltd. (xFusion) hat Teilnehmer mit seinen hochwertigen Produkten und Lösungen auf der prestigeträchtigen ISC High Performance 2024 überrascht. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. Mai im Kongresscenter Hamburg in Deutschland statt. Während des Events tauchten xFusion und die anderen Teilnehmer tief in KI und das High Performance Computing (HPC) ein. So erläuterten sie ihre innovativen Anwendungen und Entwicklungstrends, für die eine Konvergenz von Intelligenz und Technologien typisch ist.

Tab Tang President of the Computing and Expansion bei xFusion, hielt während der Vendor Roadmap Session am 15. eine Keynote-Rede mit dem Titel "Reinvent HPC in the Era of AI" (Neuerfindung von HPC in Zeiten von KI). Er hob die bedeutende Rolle von Smart Computing für den industriellen Fortschritt hervor und sprach auch über das Kühlproblem, das sich aus dem High Power-Computing ergibt, ebenso wie Aspekte der Nachhaltigkeit. Dazu sind Cluster notwendig, die mit niedriger Latenz nicht nur sehr schnell sind, sondern auch sehr zuverlässig und stabil. Er betonte auch die transformative Wirkung von KI auf die Wissenschaft und wie xFusion diese Herausforderungen durch die Entwicklung von Software- und Hardwarelösungen meistern möchte. Mit einer einzigen Plattform sowohl für HPC und KI möchte xFusion akademische Forschung fördern und den Bereich von KI-unterstütztem HPC neu gestalten.

Auf der diesjährigen ISC lenkte xFusion die Aufmerksamkeit auf modernste Technologien wie KI und HPC. Diese Computing-Fortschritte sind gekennzeichnet durch Offenheit, Intelligenz, Umweltfreundlichkeit und hohe Dichte. Deshalb wurde das Publikum neugierig und wollte Details über diese Innovationen erfahren.

Auf der Veranstaltung präsentierte xFusion stolz das FusionPoD für KI, ein revolutionäres Rack-Scale-Gehäuse mit flüssiger Kühlung, das Computing neu definiert. Mit seiner offenen Architektur und Unterstützung von unterschiedlichen Computing-Funktionen bietet das FusionPoD für KI bahnbrechende Innovationen der Architektur, Software und der Algorithmen. Es unterstützt mehrere Systemumgebungen, bietet Lösungen mit niedrigem Kohlenstoff und erfüllt so die Anforderungen von großen KI-Modellen und anderen HPC-Szenarien. Dieses bemerkenswerte Produkt bietet eine Computingdichte von 64 GPUs sowie eine 100prozentig flüssige Kühlung mit einem beeindruckend niedrigen pPUE von 1,06. xFusion hat auch den AI Space Beschleuniger sowohl für Partner als auch für Kunden eingeführt. Dieser soll die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen beschleunigen.

xFusion zog auf der ISC 2024 durch die Lösung FusionOne HPC die Aufmerksamkeit auf sich. Sie eignet sich für diverse HPC-Anwendungen im Bildungswesen, für wissenschaftliche Forschung und Produktionssimulation. Die Lösung ist adaptiv und garantiert effiziente, sichere, zuverlässige und leicht handhabbare Operationen. FusionOne HPC hat mit der Bereitstellung im Weiming No. 2 Cluster an der Peking University 2023 bereits von sich reden gemacht. Diese Implementation ist den diversen Bedürfnissen von mehreren Disziplinen gerecht geworden. Die Verarbeitung von großen Datenmengen, wissenschaftliches Computing bei geringem Energieverbrauch und die Unterstützung von grünen Forschungsinitiativen wurden als Vorteile erkannt.

Neben technologischer Exzellenz bietet xFusion über sein engagiertes Team global umfassenden Support über Remote O&M, Cluster Systeme und offene architektonische Rahmenwerke. Das Unternehmen arbeitet eng mit Partnern zusammen und entwickelt HPC-Umgebungen konsequent weiter. Die gegenwärtige Partnerschaft mit Bank Neo Commerce (BNC) in Indonesien markiert einen entscheidenden Schritt in der Revolutionierung von digitalen Bankdiensten. Durch eine agile, sichere und skalierbare digitale Infrastruktur versetzt xFusion BNC in die Lage, steigende Transaktionsvolumina zu bearbeiten, die Interaktion mit Kunden zu verbessern und Innovation sowie Entwicklung im lokalen digitalen Banking voranzutreiben. FusionOnline, xFusion's Remote intelligente O&M-Plattform, erleichtert Remote O&M in Europa, macht Wartung möglich und stabilisiert langfristig Nutzerdienste.

Nach dem Motto "Let Computing Serve You Better" hat xFusion seine Aktivitäten auf mehr als 100 Länder und Regionen ausgeweitet und sich dadurch als erstklassiger Anbieter von Computing-Infrastruktur und -diensten weltweit etabliert.

Was die Zukunft angeht bleibt xFusion optimistisch, dass HPC das Potenzial hat, Industrien zu revolutionieren und transformative Innovation voranzutreiben. In Zeiten von KI beweisen wir mit unserem Beitrag zu Fortschritten im HPC, dass wir eine bessere, effizientere und besser verbundene Welt schaffen möchten, dank unserer hochmodernen Computing-Produkte und -Lösungen.

