Frankfurt (pta/19.05.2024/09:00) - Es gibt verschiedene Wettbewerbsstrategien, mit denen sich Unternehmen von ihren Konkurrenten abheben und am Markt punkten können. Dazu zählen zum Beispiel Kosten-, Preis-, Qualitäts- oder Technologieführerschaft. Letztere ist besonders spannend, da die Differenzierung über einen wie auch immer gearteten technologischen Vorsprung erfolgt. Bei Technologieführern handelt es sich häufig um wachstumsstarke Unternehmen, die den Markt mit neuen innovativen Produkten, Dienstleistungen oder Anwendungen aufrollen. Solche Firmen sind auch für chancenorientierte Investoren interessant. Zum einen wegen des möglichen Wachstumspotenzials. Zum anderen wegen der oftmals überdurchschnittlichen operativen Margen. Sehr bekannte Technologieführer sind beispielsweise Tesla im Bereich der Elektromobilität und Nvidia bei Hochleistungsprozessoren. Aber auch mittlere und kleine Unternehmen können in ihrer Marktnische technologische Maßstäbe setzen. Ein Beispiel dafür ist De.mem. Die Gesellschaft ist ein Anbieter für membranbasierte Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

Tesla: Ungewohnter Gegenwind

Wie das Center of Automotive Management (CAM) berichtet, wurden im Jahr 2023 weltweit rund 9 Millionen vollelektrische Pkws verkauft. Marktführer in diesem Segment ist Tesla mit rund 1,3 Millionen Auslieferungen (plus 38 Prozent gegenüber 2022). Für seine Innovationskraft hat der kalifornische E-Auto-Pionier schon mehrere Auszeichnungen eingeheimst. So wurde das Unternehmen von der Beratungsgesellschaft PwC und dem Center of Automotive im Jahr 2022 zum innovativsten Premiumanbieter im Bereich des autonomen Fahrens gekürt. Zudem belegte Tesla den ersten Platz in der Kategorie "Connected Services", bei der die vernetzten, fahrzeugbezogenen Dienstleistungen eingehen. Operativ durchläuft das Unternehmen derzeit aber herausfordernde Zeiten. Am Markt für E-Autos tobt ein Preiskrieg, der die Gewinnmargen der Hersteller belastet. Einige Analysten haben daher das Kursziel für Tesla-Aktie nach unten korrigiert.

De.mem: Starkes Wachstum

De.mem ist ein börsennotierter Anbieter (ISIN: AU000000DEM4) für dezentrale membranbasierte Wasseraufbereitungsanlagen und Dienstleistungen mit Hauptsitz in Australien und Niederlassungen in Velbert/Deutschland sowie in Singapur. Die Membrantechnologie wird oftmals dann eingesetzt, wenn eine sehr gute Wasserqualität erreicht werden soll - etwa für die Generierung von Trinkwasser oder beim Recycling von Industrieabwässern. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Hohlfasermembranen, wo De.mem mit seiner Graphenoxid-veredelten Ultrafiltrationsmembran weltweit Technologieführer ist. Hohlfasermembranen laufen bei einem geringem Betriebsdruck und verbrauchen damit sehr wenig Energie. Auch sind sie einfacher zu betreiben als eine Flachmembran.

Was das operative Geschäft betrifft, konnte De.mem im Schlussquartal 2023 über einen neuen Einnahmenrekord berichten. Demnach legten die Bareinnahmen um acht Prozent auf rund 7,1 Millionen Australische Dollar (AUD) zu. Das ist der höchste Wert, den das Unternehmen jemals in einem Quartal erzielt hat. Zudem ist es De.mem nunmehr schon 19 Quartale in Folge gelungen, ein Wachstum der Kasseneinnahmen gegenüber dem Vorjahreswert zu verzeichnen. Die Hauptzielgruppe der Gesellschaft sind Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Bergbau, Lebensmittel und Infrastruktur - also Branchen, in denen Wasser eine Schlüsselkomponente darstellt und in denen die regulativen Anforderungen an eine umweltverträgliche Aufbereitung stark gestiegen sind.

Nvidia: Im Geschwindigkeitsrausch

Nvidia setzte und setzt im Bereich der Hochleistungsprozessoren Maßstäbe. Zudem gelten die superschnellen Chips des Unternehmens als Wegbereiter für Künstliche Intelligenz. In den zurückliegenden Geschäftsquartalen hat Nvidia meist nicht nur die eigenen Prognosen, sondern auch die Erwartungen des Marktes signifikant übertroffen. Nvidia spielt dabei seine dominante Position bei KI-Chips aus und erzielt recht hohe Umsatzzuwächse bei einer gleichzeitig spürbar verbesserten Ertragskraft. Der sanktionsbedingte Erlösrückgang in China kann wegen der hohen Nachfrage aus anderen Regionen meist ausgeglichen werden.

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF

Der iShares NASDAQ-100 UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index ab. Der Index besteht aus den 100 größten und nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Viele Gesellschaften im NASDAQ-100 Index gelten als technologisch führend.

Die Top-5-Komponenten sind: Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia und Meta Platforms.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 Land: Australien

