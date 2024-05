News von Trading-Treff.de Es geht an den Börsen stark weiter. In KW20 konnte der S&P500 erneut 1.54% steigen. Stark! In meinem Depot habe ich weiterhin einige grosse Short-Positionen, die naturgemäss bei solch einem Anstieg leiden. Darum ging es diese Woche um -10.505,35 EURabwärts für mich. Nicht schön, aber zu verkraften. Insbesondere nach den starken Anstiegen in den Vorwochen. Verlust von -10.505,35 EUR im Portfolio Die Marktampel fällt auf gelb ...

