Bei wo TV warnt Philipp Vorndran von Flossbach von Storch vor klassischen Fehlern bei der Geldanlage, wie zu hohe Investitionen in einzelne Aktien und den Kauf bei Höchststanden. Er gibt 3 wertvolle Tipps."Es sind oft unsere instinktiven Reaktionen, die uns zu diesen Fehlern verleiten", erklärt Vorndran. Er betont, dass Anleger häufig ihre Fähigkeiten überschätzen, was zu langfristigen Verlusten führen kann. "Die kritische Selbstbefragung ist entscheidend", so der Kapitalmarktexperte. Er rät dazu, nicht nur Informationen zu suchen, die die eigene Meinung bestätigen, sondern bewusst gegenteilige Ansichten zu betrachten. "Das Problem selektiver Wahrnehmung ist weit verbreitet und kann …