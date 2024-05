Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist nach dem Attentat vom Mittwoch außer Lebensgefahr. Sein Zustand sei jedoch weiterhin ernst, teilten seine Ärzte und der stellvertretende Regierungschef Robert Kalinak am Sonntag mit.



Eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus sei weder geplant noch in naher Zukunft möglich, berichtet die slowakische Nachrichtenagentur TASR. In den nächsten Tagen soll es demnach regelmäßige Stellungnahmen zum Gesundheitszustand Ficos geben.



Der Regierungschef war am Mittwoch mehrfach angeschossen worden. Anschließend musste der Ministerpräsident stundenlang operiert werden. Als Tatverdächtiger wurde ein 71-jähriger Schriftsteller festgenommen. Er soll ein politisches Motiv gehabt haben. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken