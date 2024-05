Wochenausblick - Alle Augen auf NVIDIA

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche erwarten wir vor allem die Quartalszahlen von NVIDIA und blicken gespannt auf mögliche US-Zinsnachrichten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Nachdem letzte Woche die Berichtsaison insbesondere in Deutschland richtig Fahrt aufgenommen hat, bleibt der Montag, auch aufgrund des Feiertages in Deutschland, sowohl unternehmensseitig als auch konjunkturell eher ruhig. Unternehmensseitig melden die irische Billigfluggesellschaft Ryanair sowie der Videokonferenzanbieter Zoom Video Communications Ergebnisse für das vergangene Quartal.









Dienstag:



Der Dienstag verspricht keine konjunkturellen News und nur einige wenige Nachrichten auf der Unternehmensseite. Quartalszahlen veröffentlichen der Autoersatzteile-Lieferant AutoZone, die größte Versicherung Italiens Assicurazioni Generali und der größte Baumarkt der USA Lowe's.









Mittwoch:



Am kommenden Mittwoch schauen Anleger und Investoren gespannt in Richtung USA, denn der Tech-Riese NVIDIA öffnet seine Bücher. Ebenfalls veröffentlicht das US-Halbleiterunternehmen Analog Devices seine Zahlen. In Deutschland stehen die Quartalszahlen des Bio-Tech-Unternehmens EVOTEC an und in puncto Smartphones schaut die Welt auf die Ergebnisse des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi. Auch im Hinblick auf die Konjunkturdaten stehen wichtige Zahlen an, denn es trifft sich das Federal Open Market Committee (FOMC) aus den USA. FOMC beurteilt die Ausrichtung der Geldpolitik und bestimmt die langfristigen Ziele für die Preisstabilität und das Wirtschaftswachstum, weshalb die Ergebnisse des Treffens als klarer Indikator für die Ausrichtung der zukünftigen US-Zinspolitik interpretiert werden können. Im Vereinigten Königreich stehen konjunkturell die Zahlen der Verbraucherpreise an.























Besonders interessant für Sie könnte unser Live-Webinar am Dienstagnachmittag um 12:30 Uhr sein. In der Veranstaltung "Zertifikate-Sprechstunde mit HSBC" spricht unser Produktexperte Julius Weiss über die aktuellsten Themen, die für die Anlegerinnen und Anleger interessant sein können.







Donnerstag:



Der Donnerstag knüpft nahtlos an die Konjunkturnachrichten vom Mittwoch an. In der Eurozone und am Wirtschaftsstandort Deutschland werden die Zahlen des Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex gilt als Indikator für die wirtschaftliche Lage des Produktionssektors. Auf der Unternehmensseite veröffentlicht der weltweit führende Hersteller von digitaler Design- und Layout-Software Autodesk seine Quartalszahlen, ebenso wie der zweitgrößte PC-Anbieter der Welt, die Lenovo Gruppe. Weitere Ergebnisse liefern Dollar Tree und die Hornbach Holding AG & Co. KGaA.















Freitag:



Da sich die Berichtsaison dem Ende zuneigt, bleibt der Freitag auf Seite der Unternehmen eher verhalten. Aus Deutschland vermeldet kein Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal. Zum Abschluss dieser Handelswoche wird zudem der Einkaufsmanagerindex mit dem Fokus auf Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors ist ein wichtiger Indikator für die Gesamtwirtschaftslage in den USA, da die Dienstleistungsbranche einen Großteil des BIPs ausmacht. Des Weiteren veröffentlicht das Vereinigte Königreich seine Einzelhandelsumsätze, welche eine kurz- und mittelfristige Wertentwicklung des Einzelhandels aufzeigen.







