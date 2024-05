Kurs fast halbiert: Ist der Dogwifhat (WIF) Hype vorbei?

Es ist noch gar nicht lange her, da ist fast kein Tag vergangen, an dem der Solana-basierte Meme Coin Dogwifhat (WIF) nicht unter den Top Gainern der 100 größten Kryptowährungen zu finden war. Ist der Bitcoin-Kurs um 2 % gestiegen, hat WIF oft um 10 % oder mehr zugelegt. Auch die anderen großen Meme Coins wie PEPE oder BONK konnte WIF meist übertreffen. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Vom Allzeithoch hat sich der Kurs inzwischen fast halbiert und das obwohl der restliche Kryptomarkt Stärke zeigt. Bedeutet das das Ende für den erfolgreichsten Meme Coin auf Solana?

WIF fällt zurück

WIF ist einer der ganz wenigen Meme Coins, der die Milliarden Dollar Marke in Bezug auf die Marktkapitalisierung überschritten hat. Nach BONK ist das auf Solana bisher nur WIF und BOME gelungen. Allerdings waren die Bullen bei Dogwifhat mit dem Erreichen der Milliarden Dollar Marke noch lange nicht fertig, sodass es nicht lange gedauert hat, bis der Wert auf fast 5 Milliarden Dollar explodiert ist. Davon ist heute nur noch wenig zu spüren. In den letzten 24 Stunden ist der WIF-Kurs erneut um mehr als 9 % gefallen.

(WIF Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Nach den jüngsten Verlusten liegt die Marktkapitalisierung von WIF noch bei rund 2,5 Milliarden Dollar, was natürlich immer noch extrem viel für einen Meme Coin ist, aber eben auch weit unter dem Wert von vor zwei Monaten liegt. Dabei kann man es diesmal auch nicht auf eine allgemeine Marktschwäche oder das Abflachen des Hypes um Meme Coins schieben, da BONK zur gleichen Zeit um mehr als 12 % zugelegt hat.

WIF verpasst? Jetzt $SEAL im Presale kaufen.

Neue Einstiegschance?

Meme Coins können zwar innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Renditen einbringen, wer allerdings zu spät zur Party kommt, kann sein Geld auch genauso schnell wieder verlieren, da der Hype um einen Token genauso schnell verfliegen kann, wie er aufkommt. Ein Blick auf den Kursverlauf des letzten Monats zeigt jedoch, dass es sich dabei auch um einen guten Einstiegszeitpunkt handeln könnte, da der WIF-Kurs immer wieder von starken Schwankungen geprägt war und sich bisher immer wieder über die 3 Dollar Marke zurückgekämpft hat.

(WIF Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Die Chancen stehen also gut, dass es auch diesmal ein Comeback für WIF geben könnte und der Kurs zumindest nochmal auf 3,00 bis 3,50 Dollar steigt. Die ganz großen Gewinne von tausenden Prozent sollten sich Anleger hier aber nicht mehr erhoffen, da die Bewertung dafür schon zu hoch ist. Deshalb setzen auch immer mehr Investoren auf den neuen Sealana ($SEAL), der noch ganz am Anfang steht und das Potenzial hat, seinen Wert in kurzer Zeit zu vervielfachen.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Ist Sealana jetzt die bessere Wahl?

Während WIF Mühe hat, seinen Wert nochmal zu verdoppeln, da die Marktkapitalisierung mit über 2,5 Milliarden Dollar schon extrem hoch ist, steht Sealana ($SEAL) noch am Anfang und könnte noch leicht um das 10-fache oder höher steigen. Anleger haben bei $SEAL derzeit noch die Gelegenheit, sich am Initial Coin Offering zu beteiligen, da der Token noch nicht an den Kryptobörsen gelistet wurde. Die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 1,7 Millionen Dollar verkauft wurden, spricht für sich.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Wer neue Kryptowährungen im ICO kauft, hat gute Chancen, hohe Gewinne mitzunehmen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen erstmal steigt, wenn noch niemand Gewinne realisieren kann, weil alle zum gleichen Preis im Presale eingestiegen sind. Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht, allerdings stehen die Chancen deutlich besser als bei anderen Coins. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen aufgrund der hohen Nachfrage im Presale davon aus, dass es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Wer sich am Initial Coin Offering beteiligen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält dafür beim Launch die $SEAL-Token per Airdrop. Alternativ kann auch das Widget auf der Website genutzt werden, um $SEAL mit SOL oder ETH zu kaufen. Im Fall von BOME haben Käufer, die am ICO teilgenommen haben, innerhalb von zwei Tagen eine Rendite von mehr als 30.000 % erzielen können und selbst wenn $SEAL nur einen Bruchteil davon schafft, könnten frühen Käufer ihr Kapital so in kurzer Zeit vervielfachen.

Jetzt $SEAL kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.