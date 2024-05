Die Vorsitzende eines bekannten Elektroautoherstellers hat Kritik an der Gerichtsentscheidung geäußert, die ein historisches Vergütungspaket für den CEO des Unternehmens annullierte, sowie an der Bezeichnung ihrer Aufsichtsführung als "nachlässig" durch einen Richter. In einem Gespräch mit einer Finanzzeitschrift wies sie die Vorwürfe der Befangenheit zurück, die durch den Verkauf von Aktienoptionen im Wert von mehreren Millionen entstanden sein könnten. Sie betonte ihre Unabhängigkeit und ernsthafte Herangehensweise an ihre Aufgaben. Diese Äußerungen fallen mit dem Wunsch des Unternehmens zusammen, Aktionäre von einer Neufassung des Vergütungspakets zu überzeugen und die Umfirmierung nach Texas zu unterstützen. Die Vorbereitungen auf diese wichtige Jahresversammlung sind in vollem Gange, während [...]

