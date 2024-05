Trotz herausfordernder globaler Bedingungen werden sich die Volkswirtschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 2024 voraussichtlich positiv entwickeln. Trotz des schwierigen internationalen Umfelds dürfte sich die Konjunktur in den meisten Volkswirtschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas 2024 gut entwickeln - vor allem die der EU-Mitglieder. Große Abwärtsrisiken bleiben jedoch bestehen. Das zeigt die neue Frühjahrsprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) für 23 Länder der Region. "Angesichts steigender Reallöhne, vor allem aufgrund einer stark rückläufigen Inflation, ist der private Konsum die Hauptstütze des Wachstums", sagt Olga Pindyuk, Ökonomin am …