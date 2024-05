TEHERAN (dpa-AFX) - Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hussein Amirabdollahian bei einem Hubschrauberabsturz ist Irans Kabinett erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Darüber berichteten iranische Medien am Montagmorgen übereinstimmend. Der erste Vizepräsident, Mohammed Mochber, hatte bereits am späten Abend eine Sitzung geleitet. Er würde gemäß Protokoll im Todesfall Raisis die Regierungsgeschäfte übernehmen. Innerhalb von 50 Tagen müssen Neuwahlen stattfinden.

Am Montagmorgen hatten Staatsmedien den Tod aller neun Insassen des Präsidenten-Helikopters bestätigt. Raisi war am Sonntagnachmittag zusammen mit Außenminister Amirabdollahian auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten des Aserbaidschan, Ilham Aliyev, als ihre Maschine bei dichtem Nebel vom Radar verschwand. Rettungskräfte suchten stundenlang nach dem Hubschrauber, ehe das Wrack am frühen Morgen entdeckt wurde./arb/DP/zb