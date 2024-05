DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - PBoC lässt Zinsen auf niedrigem Niveau

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Montag im Verlauf. Gestützt werden die Kurse von der Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBoC), die ein- und fünfjährigen Referenzzinssätze auf ihren niedrigen Niveaus zu belassen. Die Entscheidung war weithin erwartet worden. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Regierung weitreichende Maßnahmen angekündigt, um dem strauchelnden heimischen Immobiliensektor auf die Beine zu helfen. Analysten halten weitere Stimuli für möglich, zumal die bislang angekündigten Maßnahmen nicht reichen könnten.

Etwas bremsend auf die Aktienmärkte wirkt die Nachricht, dass ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebraihim Raisi an Bord über unwegsamem Gelände abgestürzt ist. Ein Regierungswechsel im Iran würde zwar nach Ansicht von Beobachtern im Atomstreit und im Nahostkonflikt keine Richtungsänderung bedeuten, könnte aber einige zusätzliche Unwägbarkeiten mit sich bringen. Daneben lässt die im Lauf der Woche anstehende Veröffentlichung von Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen der US-Technologiebranche, allen voran die KI-Wette Nvidia, Anleger vorsichtig agieren. Und nicht zuletzt wird am Mittwoch die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Nachdem jüngste US-Konjunkturdaten für Zinssenkungen gesprochen haben, hoffen Investoren auf entsprechende Andeutungen der Fed.

In Schanghai geht es mit dem Composite-Index um 0,4 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index legt um 0,5 Prozent zu. An der Börse in Tokio klettert der Nikkei-225-Index um 1,0 Prozent. In Seoul gewinnt der Kospi 0,5 Prozent. Im australischen Sydney notiert der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent höher.

Gesucht sind in der Region Aktien des Rohstoffsektors, nachdem der Goldpreis in Reaktion auf die Nachrichten aus dem Iran deutlicher anzieht und auch die Preise anderer Rohstoffe zulegen. Zijin Mining gewinnen in Schanghai 2,9 Prozent und Zhongjin Gold 4,4 Prozent. In Australien verbessern sich Evolution Mining um 6,2 Prozent. Rio Tinto rücken um 2,9 Prozent vor, BHP um 2,1 Prozent und Fortescue um 1,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.870,50 +0,7% +3,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.158,60 +1,0% +15,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.739,30 +0,5% +3,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.166,08 +0,4% +6,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.650,18 +0,5% +14,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.309,68 -0,1% +2,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.628,90 +0,8% +11,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:30 % YTD EUR/USD 1,0880 +0,1% 1,0870 1,0867 -1,5% EUR/JPY 169,45 +0,2% 169,19 169,23 +8,9% EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8560 0,8579 -1,3% GBP/USD 1,2708 +0,1% 1,2697 1,2668 -0,2% USD/JPY 155,75 +0,1% 155,64 155,73 +10,5% USD/KRW 1.354,23 +0,3% 1.354,23 1.355,68 +4,3% USD/CNY 7,0913 0% 7,0913 7,0833 -0,1% USD/CNH 7,2369 +0,0% 7,2335 7,2230 +2,0% USD/HKD 7,8002 -0,0% 7,8019 7,8015 -0,1% AUD/USD 0,6705 +0,2% 0,6691 0,6674 -1,5% NZD/USD 0,6130 -0,1% 0,6134 0,6120 -3,0% Bitcoin BTC/USD 67.019,09 +1,2% 66.251,06 66.292,99 +53,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,09 80,06 +0,0% +0,03 +10,4% Brent/ICE 84,14 83,98 +0,2% +0,16 +10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.436,10 2.415,21 +0,9% +20,89 +18,1% Silber (Spot) 32,21 31,52 +2,2% +0,70 +35,5% Platin (Spot) 1.089,60 1.086,47 +0,3% +3,13 +9,8% Kupfer-Future 5,16 5,06 +2,0% +0,10 +32,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2024 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.