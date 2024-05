DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte im Mai unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,45 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,95 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert; er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze. Ökonomen hatten erwartet, dass die Leitzinsen unverändert bleiben würden, nachdem die People's Bank of China Anfang des Monats die wichtigsten Leitzinsen, einschließlich des Zinssatzes für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF), die für die Bepreisung von LPRs verwendet wird, unverändert gelassen hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.335,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.677,00 +0,2% Nikkei-225 39.067,50 +0,7% Hang-Seng-Index 19.669,72 +0,6% Kospi 2.738,64 +0,5% Shanghai-Composite 3.171,23 +0,5% S&P/ASX 200 7.866,10 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Gestützt werden die Kurse von der Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBoC), die ein- und fünfjährigen Referenzzinssätze auf ihren niedrigen Niveaus zu belassen. Die Entscheidung war weithin erwartet worden. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Regierung weitreichende Maßnahmen angekündigt, um dem strauchelnden heimischen Immobiliensektor auf die Beine zu helfen. Analysten halten weitere Stimuli für möglich, zumal die bislang angekündigten Maßnahmen nicht reichen könnten. Etwas bremsend wirkt die Nachricht, dass ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebraihim Raisi an Bord über unwegsamem Gelände abgestürzt ist. Ein Regierungswechsel im Iran würde zwar nach Ansicht von Beobachtern im Atomstreit und im Nahostkonflikt keine Richtungsänderung bedeuten, könnte aber einige zusätzliche Unwägbarkeiten mit sich bringen. Gesucht sind in der Region Aktien des Rohstoffsektors, nachdem der Goldpreis in Reaktion auf die Nachrichten aus dem Iran deutlicher anzieht und auch die Preise anderer Rohstoffe zulegen. Zijin Mining gewinnen in Schanghai 2,9 Prozent und Zhongjin Gold 4,4 Prozent. In Australien verbessern sich Evolution Mining um 6,2 Prozent. Rio Tinto rücken um 2,9 Prozent vor, BHP um 2,1 Prozent und Fortescue um 1,8 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.003,59 +0,3% 134,21 +6,1% S&P-500 5.303,27 +0,1% 6,17 +11,2% Nasdaq-Comp. 16.685,97 -0,1% -12,36 +11,2% Nasdaq-100 18.546,23 -0,1% -11,73 +10,2% Freitag Donnertag Umsatz NYSE (Aktien) 918 Mio 938 Mio Gewinner 1.495 1.267 Verlierer 1.291 1.510 Unverändert 99 108

Wenig verändert - Der Dow schloss erstmals oberhalb der Marke von 40.000 Punkten. Zum Wochenausklang fehlten die Impulse, um den Markt deutlicher nach oben zu treiben - die Berichtssaison ist weitgehend durch und makroökonomisch lieferte der Index der Frühindikatoren kein klares Konjunkturbild. Die jüngsten und marktstützenden Zinssenkungsfantasien hatten zudem zuletzt wieder einen Dämpfer erhalten, denn die Fed-Vertreter Loretta Mester und Thomas Barkin hatten beide länger anhaltend hohe US-Zinsen signalisiert. Die Boeing-Aktionäre haben den scheidenden CEO Dave Calhoun und die anderen Vorstandsmitglieder des Flugzeugbauers wieder in den Board gewählt. Calhoun tritt zum Ende des Jahres als CEO wegen der Qualitätsprobleme zurück. Der Kurs legte um 1,1 Prozent zu. AMD (+1,1%) erhielten Auftrieb durch die Schlagzeile, dass Microsoft Kunden, die ihre Cloud-Plattform Azure nutzen, KI-Chips von AMD anbieten wird. Applied Materials drehten 0,9 Prozent ins Minus. Der Halbleiterausrüster verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg und prognostizierte einen weiteren Umsatzanstieg. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen in einem zuletzt rückläufigen Halbleitermarkt. Reddit schossen um 10 Prozent nach oben. Reddit gewährt dem KI-Startup OpenAI im Rahmen einer Lizenzvereinbarung Zugang zu ihren Daten.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,83 +2,8 4,80 40,6 5 Jahre 4,44 +4,6 4,40 44,2 7 Jahre 4,43 +4,4 4,38 45,7 10 Jahre 4,42 +4,0 4,38 53,7 30 Jahre 4,56 +5,1 4,51 58,7

Erkennbar war die gewichene Zinssenkungsfantasie bereits am Rentenmarkt, wo die Renditen den zweiten Tag in Folge anzogen. Denn es mehrten sich Zweifel über Ausmaß und Zeitpunkt der Zinssenkungen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:30 % YTD EUR/USD 1,0882 +0,1% 1,0870 1,0867 -1,5% EUR/JPY 169,40 +0,1% 169,19 169,23 +8,9% EUR/GBP 0,8564 +0,0% 0,8560 0,8579 -1,3% GBP/USD 1,2706 +0,1% 1,2697 1,2668 -0,2% USD/JPY 155,66 +0,0% 155,64 155,73 +10,5% USD/KRW 1.354,98 +0,1% 1.354,23 1.355,68 +4,4% USD/CNY 7,0904 -0,0% 7,0913 7,0833 -0,1% USD/CNH 7,2371 +0,0% 7,2335 7,2230 +2,0% USD/HKD 7,7999 -0,0% 7,8019 7,8015 -0,1% AUD/USD 0,6705 +0,2% 0,6691 0,6674 -1,5% NZD/USD 0,6133 -0,0% 0,6134 0,6120 -3,0% Bitcoin BTC/USD 67.166,52 +1,4% 66.251,06 66.292,99 +54,2%

Der Dollar-Index stagnierte und kam von den Tageshochs zurück. Der Dollar dürfte sich mittelfristig abschwächen, mutmaßte die UBS. "Während der Dollar kurzfristig gestützt werden könnte, da die Europäische Zentralbank und die Bank of England wahrscheinlich vor der US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen werden, erwarten wir eine moderate Abwertung des Dollar, wenn sich das Wachstum außerhalb der USA verbessert", hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,05 80,06 -0,0% -0,01 +10,4% Brent/ICE 84,11 83,98 +0,2% +0,13 +10,0%

Die Ölpreise legten nach den jüngsten Aufschlägen weiter zu (um bis zu 0,9%). Die bullische Stimmung für Öl wurde durch den zweiten wöchentlichen Rückgang der US-Rohölvorräte in Folge weiter gestützt, so die ANZ-Analysten. Schwere Unwetter mit massiven Stromausfällen im Südosten von Texas und Teilen von Louisiana dürften zu Angebotsaufällen bei Raffinerieprodukten führen, hieß es bei Again Capital.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.445,30 2.415,21 +1,2% +30,09 +18,6% Silber (Spot) 32,22 31,52 +2,2% +0,70 +35,5% Platin (Spot) 1.090,25 1.086,47 +0,3% +3,78 +9,9% Kupfer-Future 5,16 5,06 +2,0% +0,10 +32,0%

Der Goldpreis stieg über die Marke von 2.400 US-Dollar - ein Tagesaufschlag von 1,7 Prozent. Bereits im Laufe der Woche hatte das Edelmetall mit erneuerten Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank zugelegt. Sobald der Zinssenkungszyklus später in diesem Jahr beginne, werde Gold wahrscheinlich erneute Nachfrage von ETF-Investoren sehen, sagte Ole Hansen, Leiter Rohstoffstrategie der Saxo Bank. Im asiatisch geprägten Handel am Montag ist Gold auch als vermeintlich sicherer Hafen gefragt. Der Preis des Edelmetalls steigt um 1,3 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BOEING

Die Boeing-Aktionäre haben den scheidenden CEO Dave Calhoun und die anderen Vorstandsmitglieder des Flugzeugbauers wieder in den Board gewählt. Sie genehmigten auch die Gehaltspakete für die Boeing-Führungskräfte. Calhoun tritt zum Ende dieses Jahres als CEO zurück, da das Unternehmen mit den Folgen eines herausfallenden Rumpfteils bei einem Alaska-Airlines-Flug und weiteren Qualitätsproblemen zu kämpfen hat.

MERCEDES-BENZ

Die Mitarbeiter von Mercedes-Benz im US-Bundesstaat Alabama haben sich gegen die Vertretung durch die US-amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft United Autoworkers (UAW) entschieden. An den Wahlen vom 13. bis 17. Mai hätten 92 Prozent der wahlberechtigten Mitarbeiter teilgenommen. 56 Prozent hätten sich dabei gegen die Vertretung durch die UAW ausgesprochen.

