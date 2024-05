FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im frühen Handel seine Gewinne von vor dem Wochenende halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0884 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0844 Dollar festgelegt.

Zum Wochenanfang ist angesichts des Pfingstfeiertages nicht viel Bewegung zu erwarten. Wichtige Wirtschaftsdaten aus der Eurozone oder den USA stehen nicht zur Veröffentlichung im Kalender./men/ngu