Stockholm, 20 Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass es seine Option auf den Erwerb von die restlichen 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy ("FinnCobalt"), dem Eigentümer der Grund- und Abbaurechte des finnischen Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekts Hautalampi, ausüben wird. Dabei handelt es sich um den dritten Teilerwerb des Unternehmens im Rahmen seines vertraglich vereinbarten Rechts, 100 % der Anteile an FinnCobalt schrittweise zu erwerben. Insgesamt wird sich der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt nach der nun anstehenden Übernahme auf 100 % belaufen. Die Akquisition ist von großer Bedeutung für die geplante Entwicklung des Hautalampi-Projekts mit dem Ziel, mittelfristig eine Mine für Batteriemineralien mit Produktion und Umsatz zu errichten. Der Preis für den Anteilserwerb wird zum Teil in bar und zum Teil durch eine gezielte Ausgabe von Aktien an die drei Gründer von FinnCobalt gezahlt. "Wir haben gerade den Umweltgenehmigungsantrag bei den finnischen Behörden eingereicht und sind mit diesem entscheidenden Schritt und dieser Übernahme der Aufnahme des Bergbaubetriebs in Outokumpu einen großen Schritt näher gekommen. Die Vormachbarkeitsstudie zeigte, dass die wirtschaftlichen Perspektiven für die Batteriemineralien-Mine in Finnland sehr gut sind", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Finanzielle Details des Anteilserwerbs Der Vorstand von Eurobattery Minerals hat die drei Gründer und ursprünglichen Eigentümer von FinnCobalt darüber informiert, dass die Gesellschaft die dritte Option der Investitions- und Aktionärsvereinbarung ausüben wird. Sie enthielt die Möglichkeit, FinnCobalt in einem stufenweisen Verfahren zu erwerben, das am 11. Mai 2020 begann und am 27. Mai 2020 wirksam wurde. Das bedeutet, dass Eurobattery Minerals diese Option vor dem 27. Juli 2024 ausüben sollte, indem es einen Gesamtbetrag von EUR 300.000 bar bezahlt und Aktien von Eurobattery Minerals im Wert von EUR 1.000.002 an die drei Gründer von FinnCobalt ausgibt. Die beiden Transaktionen werden parallel und gleichzeitig durchgeführt. Der Baranteil der Zahlung wird aus den liquiden Mitteln des Unternehmens gezahlt. Der Aktienanteil wird durch eine gezielte Aktienausgabe entrichtet. Der Zeichnungspreis der gerichteten Aktienemission wird dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaft an der NGM Nordic SME während der zehn Handelstage vor dem Emissionsbeschluss entsprechen. Auswirkungen des Erwerbs Eurobattery Minerals wird 30 % der Anteile an FinnCobalt erwerben. Die Beteiligung des Unternehmens an FinnCobalt wird dadurch von 70 % auf 100 % des Kapitals und der Stimmen steigen.

Der Anteilserwerb von FinnCobalt wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein. FinnCobalt wird voraussichtlich ab dem Zeitpunkt der Übernahme in den Jahresabschluss von Eurobattery Minerals konsolidiert werden.

Als Eigentümer aller Anteile an FinnCobalt wird Eurobattery Minerals die volle Kontrolle über die Beschlüsse des Vorstands von FinnCobalt haben.

Eurobattery Minerals hat das Recht, aber nicht die Pflicht, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zwei ordentliche Aufsichtsratsmitglieder sowie deren persönliche Vertreter bei FinnCobalt zu benennen. Das Projekt Hautalampi im Überblick Hautalampi befindet sich auf demselben Gelände wie die bekannte Kupfermine Outokumpu, in der von 1912 bis 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kupfergehalt von 3,8 % abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine 227 Hektar große Bergbaukonzession mit Nickel-, Kobalt- und Kupfervorkommen sowie ein angrenzendes Reservat. Das Gebiet profitiert von einer gut entwickelten über- und untertägigen Infrastruktur sowie einer starken lokalen Unterstützung für den Bergbau. Schätzungsweise 10-15 Millionen EUR wurden von früheren Eigentümern in das Projekt investiert, bevor es im Frühjahr 2020 von Eurobattery Minerals übernommen wurde. Im Juni 2021 konnte Eurobattery Minerals die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des Projekts um etwa 100 % und den Metallanteil um ca. 50 % erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Erhöhung des Metallanteils um etwa 40 % bestätigen. Am 20. März 2023 veröffentlichte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi, in der die Chancen und potenziellen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Lagerstätte Hautalampi aufgezeigt wurden. Am 29. April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde eingereicht wurde. Im Mai teilte Eurobattery Minerals mit, dass das Unternehmen beantragen werde, das Batteriemineralprojekt Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des neuen EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen einzustufen. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



