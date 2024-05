Europas größter Billigflieger Ryanair hat am Morgen die Zahlen für das vierte Quartal (per Ende März) vorgelegt. Das erste Quartal (per Ende Juni) war zudem von deutlichen Preisnachlässen geprägt. Für den weiteren Jahresverlauf erhoffen sich die Iren, höhere Preise erzielen zu können. Einen präzisen Ausblick blieb das Management allerdings schuldig. Zudem bestehen Unsicherheiten, was die Lieferung von Boeing-Maschinen angeht.Ryanair will mit Rabatten um Kunden buhlen und den Ticketverkauf ankurbeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...