Hong Kong (ots/PRNewswire) -Von einem ruhigen Abend bis hin zu lebendigen Gartenpartys bietet Govees neue Außenleuchte die Atmosphäre und Funktionalität für das perfekte Sommer AmbienteGovee, ein weltweit bekannter Hersteller für Smart-Home-Lösungen, gibt heute die Verfügbarkeit neuer Ergänzung zu seinen Produktserien von Außenleuchten bekannt: Die Govee Außenwandleuchte (https://www.amazon.de/dp/B0CYL19VVH). Ob Sie während der Sommermonate eine Party mit den Familien und Freunden feiern oder einen ruhigen Abend alleine genießen möchten, bietet sich diese intelligente Außenwandleuchte an, die nicht nur für Beleuchtung, sondern auch für Romantik sorgt, wodurch sich das Leben im Außenbereich verbessert.Das ultimative Upgrade für Ihr Außen-ErlebnisIn einem Markt, der größtenteils von einfachen, nicht-smarten und nicht-RGB-fähigen Außenwandleuchten dominiert wird, setzt Govee mit seiner Smart RGBICWW Außenwandleuchte einen neuen Standard. Diese fortschrittliche Beleuchtungslösung behebt die häufigen Probleme unzureichender Beleuchtung und begrenzter Anpassungsmöglichkeiten, die die herkömmliche Außenbeleuchtung beeinträchtigen. Mit innovativen Funktionen, die auf den modernen Hausbesitzer zugeschnitten sind, bietet die Außenwandbeleuchtung von Govee ein umfassendes Upgrade, um jeden Außenbereich zu verbessern:- Hochleistungsfähige Beleuchtung: Die Leuchte übertrifft die traditionellen Beleuchtungslösungen bei Weitem mit einer Helligkeit von bis zu 1500 Lumen und einstellbaren Farbtemperaturen von gemütlichen 2700K bis hin zu klaren 6500K. Egal, ob es um die tägliche Sichtbarkeit oder die Beleuchtung für spezielle Veranstaltungen geht, diese Funktionen bieten eine optimale Ausleuchtung, die auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten ist.- RGBICWW Technologie: Verwandeln Sie Außenbereiche mit lebendiger und dynamischer Beleuchtung. Diese Technologie ermöglicht bis zu fünf anpassbare Farbzonen pro Leuchte, die jeweils individuell gesteuert werden können und mehrere Farbwechsel zulassen. Dadurch können Hausbesitzer eine persönliche und farbenfrohe Atmosphäre schaffen, die sich perfekt zum Entspannen und Unterhalten eignet.- Umfangreiche Szenenanpassung: Mit über 40 voreingestellten Szenenmodi geht die Wandleuchte nahtlos von ruhigen Dämmerungabend bis hin zu lebendigen Feierlichkeiten über und verbessert jede Veranstaltung im Freien mit einer Beleuchtung, die auf die Stimmung und Aktivität abgestimmt ist.- Erweitertes intelligentes Ökosystem: Die Leuchte lässt sich mit der Govee Home App integrieren und ist mit der Sprachsteuerung über Google Home und Alexa kompatibel. Darüber hinaus unterstützt die Leuchte den Matter-Standard, was es Benutzern ermöglicht, die Geräte von Drittanbietern wie Bewegungssensoren, Sicherheitskameras einzubinden, um die Funktionalität weiter zu verbessern und ein einheitliches Außenbeleuchtungssystem zu schaffen. Dieses Ökosystem vereinfacht nicht nur die Steuerung, sondern verbessert auch die Sicherheit, indem es dynamisch auf Bewegungen rund um das Haus reagiert.VerfügbarkeitDie Govee Außenwandleuchte ist jetzt bei Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-outdoor-wall-light) und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CYL19VVH) für UVP 89,99€ (1er-Set) und 169,99€ (2er-Set) verfügbar.Über GoveeSeit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben intelligenter zu machen und ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Als ein weltweit bekannter Hersteller für Smart-Home-Lösungen setzt sich das Unternehmen zum Ziel, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Beleuchtungslösungen und Haushaltsgeräten liegt. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416675/image_5010931_9906638.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/entdecken-sie-die-ultimative-auWen-lebenskunst-mit-der-neue-auWenwandleuchte-von-govee-302149892.htmlPressekontakt:Ryan Yang,pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5782728