Milan (ots/PRNewswire) -Die neue Werft ist in Betrieb genommen wordenTan Xuguang, Vorsitzender der Ferretti-Gruppe, leitete am 16. Mai 2024 (Ortszeit) in Italien eine Sitzung des Verwaltungsrats von Ferretti Italien am Sitz der Geschäftsführung in Mailand. Er bestätigte das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens im ersten Quartal und forderte den umfassenden Aufbau eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils durch qualitativ hochwertige Aktivitäten.Die Weichai-Gruppe führte 2012 eine strategische Umstrukturierung der italienischen Ferretti-Gruppe durch, die am Rande des Bankrotts stand, und rettete so Italiens "Kronjuwel" und mehr als 2.000 italienische Familien. Nach 12 Jahren strategischer Kettenintegration, geschäftlicher Integration und kultureller Integration hat Ferretti eine rasante Entwicklung aus dem Sumpf des Konkurses und der Umstrukturierung genommen und wurde zum ersten Unternehmen der Welt, das in Hongkong, China und Mailand, Italien, an der Börse notiert ist! Heute ist Ferretti für mehr als 4.000 Familien zu einer Bühne des Glücks geworden und trägt zur stabilen Entwicklung Italiens bei.Tan Xuguang leitete ein Team, das intensive Nachforschungen über die zur Ferretti-Gruppe gehörenden Werften La Spezia, Ravenna und Forli in Italien anstellte, und informierte sich vor Ort über Produktforschung und -entwicklung, Fertigung, Auftragsauslieferung und technische Umstellungsprojekte. Auf der Grundlage umfassender Recherchen tauschte sich Tan Xuguang persönlich mit Technikern, Vertriebs- und Produktionsleitern sowie Arbeitnehmervertretern von Ferretti aus und hielt vor Ort eine improvisierte Grundsatzrede.Die Weichai-Gruppe hat eine strategische Umstrukturierung der italienischen Ferretti-Gruppe durchgeführt und dabei große Erfolge erzielt. Die beiden Parteien haben die Welt mit ihren herausragenden Leistungen in Erstaunen versetzt und gemeinsam ein typisches Beispiel für eine Win-Win-Kooperation zwischen chinesischen und italienischen Unternehmen geschaffen!