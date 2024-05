DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - PBoC bestätigt Zinsen auf niedrigem Niveau

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Montag gezeigt. Gestützt wurden die Kurse von der Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBoC), die ein- und fünfjährigen Referenzzinssätze auf ihren niedrigen Niveaus zu belassen. Die Entscheidung war weithin erwartet worden. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Regierung weitreichende Maßnahmen angekündigt, um dem strauchelnden heimischen Immobiliensektor auf die Beine zu helfen. Analysten halten weitere Stimuli für möglich, zumal die bislang angekündigten Maßnahmen nicht reichen könnten.

Etwas bremsend auf die Aktienmärkte wirkte die Nachricht, dass der iranische Präsident Ebraihim Raisi und der Außenminister des Landes, Hussein Amirabdollahian, bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen sind. Ein Regierungswechsel im Iran würde zwar nach Ansicht von Beobachtern im Atomstreit und im Nahostkonflikt keine Richtungsänderung bedeuten, könnte aber einige zusätzliche Unwägbarkeiten mit sich bringen. Daneben ließ die im Lauf der Woche anstehende Veröffentlichung von Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen der US-Technologiebranche, allen voran die KI-Wette Nvidia, Anleger vorsichtig agieren. Und nicht zuletzt wird am Mittwoch die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Nachdem jüngste US-Konjunkturdaten für Zinssenkungen gesprochen haben, hoffen Investoren auf entsprechende Andeutungen der Fed.

In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,5 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index legte im späten Handel ebenfalls um 0,5 Prozent zu. An der Börse in Tokio kletterte der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent. Gesucht waren in Tokio Aktien von Banken, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen auf 0,975 Prozent und damit den höchsten Stand seit elf Jahren gestiegen war. Mizuho Financial Group beendeten den Handel 3,1 Prozent höher, Sumitomo Mitsui Trust Holdings verbuchten ein Plus von 2,4 Prozent.

In Seoul gewann der Kospi 0,6 Prozent. Im australischen Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von ebenfalls 0,6 Prozent.

Gesucht waren in der Region Aktien des Rohstoffsektors, nachdem der Goldpreis in Reaktion auf die Nachrichten aus dem Iran deutlicher zugelegt hatte und auch die Preise anderer Rohstoffe kräftig angezogen hatten. Zijin Mining gewannen in Schanghai gut 4 Prozent und Zhongjin Gold etwa 6,5 Prozent. In Australien verbesserten sich Evolution Mining um 5,2 Prozent. Rio Tinto rückten um 2,8 Prozent vor, BHP um 1,8 Prozent und Fortescue um 1,1 Prozent.

Im Gefolge höherer Ölpreise ging es in Sydney mit Woodside und Santos um je 2,1 Prozent aufwärts. Inpex schlossen in Tokio 4,2 Prozent höher. In Hongkong lagen CNOOC im späten Handel 2 Prozent vorne.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.863,70 +0,6% +3,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.069,68 +0,7% +15,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.742,14 +0,6% +3,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.170,88 +0,5% +6,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.656,81 +0,5% +14,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 21.271,63 +0,1% +18,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.310,80 -0,1% +2,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.625,43 +0,5% +11,1% 11:00 BSE (Mumbai) 74.005,94 +0,1% +2,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:30 % YTD EUR/USD 1,0878 +0,1% 1,0870 1,0867 -1,5% EUR/JPY 169,36 +0,1% 169,19 169,23 +8,8% EUR/GBP 0,8563 +0,0% 0,8560 0,8579 -1,3% GBP/USD 1,2703 +0,0% 1,2697 1,2668 -0,2% USD/JPY 155,68 +0,0% 155,64 155,73 +10,5% USD/KRW 1.357,35 +0,2% 1.354,23 1.355,68 +4,6% USD/CNY 7,0954 +0,1% 7,0913 7,0833 -0,1% USD/CNH 7,2384 +0,1% 7,2335 7,2230 +2,0% USD/HKD 7,7991 -0,0% 7,8019 7,8015 -0,1% AUD/USD 0,6697 +0,1% 0,6691 0,6674 -1,6% NZD/USD 0,6126 -0,1% 0,6134 0,6120 -3,1% Bitcoin BTC/USD 66.556,93 +0,5% 66.251,06 66.292,99 +52,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,23 80,06 +0,2% +0,17 +10,6% Brent/ICE 84,33 83,98 +0,4% +0,35 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.440,60 2.415,21 +1,1% +25,39 +18,3% Silber (Spot) 31,79 31,52 +0,9% +0,27 +33,7% Platin (Spot) 1.078,93 1.086,47 -0,7% -7,55 +8,8% Kupfer-Future 5,16 5,06 +2,0% +0,10 +32,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

