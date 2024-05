Mit der Eröffnung des NH Collection Helsinki Grand Hansa feiert die Upper-Upscale Marke NH Collection ihre Premiere in Finnland. Nach dem NH Collection Copenhagen ist es das zweite Haus der Marke in den nordischen Ländern. Das NH Collection Helsinki Grand Hansa ist ein Ensemble aus zwei bedeutenden Gebäuden: dem New Student House, das 1910 erbaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...