Das hochklassige Finale des Amundi German Masters powered by VcG wurde erst in einem spannenden Playoff entschiedenAls eines der bedeutendsten Turniere des deutschen Golfsportsas geht das Amundi German Masters powered by VcG 2024 in die Geschichtsbücher ein. Denn an diesem Pfingstwochenende hatte das jahrzehntelange Warten auf einen besonderen Titel endlich ein Ende. Zum ersten Mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...