Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Multitude SE, deren Vorstandmitglied Lasse Mäkelä das Unternehmen in der letzten Woche auf der Equity Forum-Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main repräsentierte, leitet ein schriftliches Verfahren ein, um Änderungen an den Anleihebedingungen ihres Nordic Bonds 2022/25 (ISIN NO0012702549/ WKN A3LBT7) vorzunehmen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...