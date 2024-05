Köln (www.fondscheck.de) - Im April vergrößerte sich die Skepsis der Marktteilnehmer hinsichtlich einer zeitnahen Zinswende der US-amerikanischen Notenbank, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Ausbleibende Fortschritte beim weiteren Rückgang der sich als hartnäckig erweisenden Inflation hätten zu ersten Zweifeln geführt, ob überhaupt Zinssenkungen möglich seien. In der Folge sei es sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihenmärkten zu Kursverlusten gekommen. ...

