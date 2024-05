DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen halten die Gewinne

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Pfingstmontagmittag weisen Europas Börsen bei sehr ruhigem Geschäft weiterhin leichte Gewinne auf. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 18.769 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag bei 5.072. Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Gewinne verteidigen. Die Börsen in der Schweiz, in Dänemark und in Norwegen bleiben wegen des Feiertags geschlossen. In Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und Österreich sind die Umsätze mit dem Feiertagshandel dünn.

Metallpreise weisen nach oben

Die steigenden Metallpreise sorgen bei den rohstoffnahen Basic Resources für Kursgewinne von 0,7 Prozent. IG Markets meint, an den Rohstoffmärkten gerieten Positionen auf fallende Preise nun stark unter Druck, die Deckungskäufe beschleunigten den Anstieg. Daneben verweist das Haus auf die Stimuli für die Sanierung des chinesischen Immobilienmarkts, die geopolitischen Spannungen und die Erwartung von US-Zinssenkungen. Der Kupfer-Future steigt um weitere 1,1 Prozent. Silber und Gold legen weiter zu.

Antofagasta steigen um 0,9 Prozent, Glencore um 1,7 Prozent und Rio Tinto 0,4 Prozent. Im MDAX steigen Aurubis um 1,7 Prozent. Für Ölaktien geht es um 0,6 Prozent nach oben.

Im DAX verlieren VW 0,6 Prozent und Porsche AG 0,6 Prozent. Morgan Stanley hat die beiden Titel auf Underweight abgestuft und Mercedes-Benz (-0,4%) auf Overweight hochgestuft. Zalando weiten die Konsolidierung aus und verlieren 0,7 Prozent.

Ryanair schwach - Ausblick belastet

Ryanair verlieren nach ihren Geschäftszahlen 3,6 Prozent. Die Zahlen liegen zwar im Rahmen der Prognosen. Die Fluggesellschaft hat im vergangenen Geschäftsjahr 1,92 Milliarden Euro verdient, erwartet hatte sie 1,85 bis 1,92 Milliarden. Zudem hat Ryanair ein Aktienrückkaufprogramm über 700 Millionen Euro angekündigt. Auf den Kurs drückt aber der Ausblick: Die Preise entwickelten sich schlechter als erwartet, so das Unternehmen. Das drückt auch auf das Sentiment der Tui-Aktie, für die es 0,5 Prozent nach unten geht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.071,55 +0,1% 7,41 +12,2% Stoxx-50 4.529,65 +0,2% 7,73 +10,7% DAX 18.769,21 +0,3% 64,79 +12,0% MDAX 27.519,08 +0,3% 77,85 +1,4% TecDAX 3.450,27 +0,6% 19,06 +3,4% SDAX 15.209,47 +0,3% 46,65 +9,0% FTSE 8.442,81 +0,3% 22,55 +8,9% CAC 8.200,46 +0,4% 32,96 +8,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,52 +0,01 -0,05 US-Zehnjahresrendite 4,42 -0,00 +0,54 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:16 % YTD EUR/USD 1,0872 +0,0% 1,0882 1,0868 -1,6% EUR/JPY 169,29 +0,1% 169,39 168,95 +8,8% EUR/CHF 0,9882 -0,0% 0,9891 0,9865 +6,5% EUR/GBP 0,8558 -0,0% 0,8564 0,8561 -1,3% USD/JPY 155,71 +0,0% 155,66 155,46 +10,5% GBP/USD 1,2704 +0,1% 1,2707 1,2695 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2409 +0,1% 7,2368 7,2315 +1,6% Bitcoin BTC/USD 67.163,74 +1,4% 67.093,04 66.903,63 +54,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,89 80,06 -0,2% -0,17 +10,2% Brent/ICE 83,84 83,98 -0,2% -0,14 +9,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,925 30,80 +3,7% +1,13 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.437,49 2.415,21 +0,9% +22,28 +18,2% Silber (Spot) 31,88 31,52 +1,2% +0,36 +34,1% Platin (Spot) 1.083,68 1.086,47 -0,3% -2,80 +9,2% Kupfer-Future 5,12 5,06 +1,1% +0,06 +30,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

