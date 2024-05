© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier Rojas



Der Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio sieht eine immer größere Zersplitterung der US-Gesellschaft. Statt der beiden aktuellen Präsidentschaftskandidaten wirft er einen überraschenden weiteren Namen in den Ring.Der Milliardär und Hedgefonds-Gründer Ray Dalio sieht eine steigende Wahrscheinlichkeit für einen Bürgerkrieg in den USA. In einem Interview mit der Financial Times schätzt er das Risiko auf 35 bis 40 Prozent. Dalio, der als Gründer von Bridgewater Associates bekannt ist, dem weltweit größten Hedgefonds, warnte vor einer starken politischen Polarisierung und wirtschaftlichen Turbulenzen, die das Land gefährden. "Wir stehen am Rande des Abgrunds", erklärte der 74-Jährige, der die …