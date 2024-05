JPMorgan blickt auf eine Zeit der Stabilität und Wachstumsaussichten, auch inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten und kommender regulatorischer Änderungen. Der Kurs des Finanzriesen blieb am Montag in der Vorhandelssitzung optimistisch und stieg um rund 1%, motiviert durch die Erhöhung der Prognose für das Nettozinseninkommen (NII) auf 91 Milliarden US-Dollar. Diese positiven Signale kommen trotz einer anhaltend herausfordernden makroökonomischen Landschaft und einem unverändert gebliebenen Zinsumfeld seit Mitte April. Die Börse zeigte Interesse an der Entwicklung des Unternehmens, insbesondere im Blick auf die jährliche Investorentagung, bei der Erwartungen an wesentliche Aktualisierungen der Geschäftsaussichten als gering eingeschätzt wurden.

