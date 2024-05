Der Goldpreis steht aktuell bei 2439 US-Dollar und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht. Im Vergleich zum Wochenschluss der letzten Woche ist das ein Anstieg von 0,87 %. Schaut man fünf Handelstage zurück, so zeigt sich eine positive Veränderung von 3,4 %. Diese Entwicklung beeinflusst sowohl die Nachfrage als auch die Marktbedingungen in den Hauptverbraucherländern.Die jüngste Preissteigerung hat physische Käufe in den Hauptverbrauchermärkten, insbesondere in China und Indien, gebremst. In Indien, dem zweitgrößten Goldverbraucher, ...

