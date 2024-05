Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Michael Barr, sagte am Montag, die Fed sei in einer guten Position, um die Politik beizubehalten und die Wirtschaft zu beobachten, so Reuters. Wichtige Zitate "Die Inflation in Q1 war enttäuschend und hat nicht das nötige Vertrauen geschaffen, um die Geldpolitik zu lockern." "Die Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...