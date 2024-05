Mit leichten Kursgewinnen sind die US-Börsen in die neue Woche gestartet. Während der Dow Jones knapp um die Nulllinie und damit um die magische 40.000er-Marke pendelt, notieren S&P 500 und die Nasdaq solide im grünen Bereich. Der Grund dafür sind die Hoffnung auf schneller-als-gedacht fallende Zinsen. Die jüngste Stärke der US-Aktienmärkte sei den gestiegenen Erwartungen der Investoren an Zinssenkungen in diesem Jahr geschuldet, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank in einem Marktkommentar. ...

