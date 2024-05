© Foto: Justus de Cuveland - picture alliance / imageBROKER



So etwas hören Anleger doch gerne! Norwegian Cruise Line hebt nicht nur die Prognose für das laufendne Geschäftsjahr, die Norweger wollen auch in Zukunft weiterin profitabler arbeiten! Die norwegische Kreuzfahrtlinie hat heute ihren Investorentag abgehalten. Dabei hatte der Konzern so gute Nachrichten im Gepäck, dass die Aktie einen kleinen Freudensprung macht. Zum einem haben die Norweger ihre Prognose für das laufende Jahr angehobe. Statt der bislang geplanten 1,32 US-Dollar je Aktie sollen jetzt 1,42 US-Dollar je Aktie hängenbleiben. Ein starke Nachfrage, höhere Preise und Rekordbuchungen lassen Norwegian Cruise Line noch positiver in die Zukunft blicken. Das ist aber noch nicht …