Regulatory News:

Sopra Steria Group (Paris:SOP):

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 17/05/2024 FR0000050809 3,104 219.1988 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 16/05/2024 FR0000050809 588 220 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 14/05/2024 FR0000050809 637 219.0314 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 13/05/2024 FR0000050809 2,504 218.3264 Euronext

Detail transaction by transaction

Contacts:

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65