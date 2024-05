Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, gab jetzt bekannt, dass es ab sofort ein Portfolio von Sicherungen für elektrifizierte Nutzfahrzeuge (EVs) anbietet. Die Sicherungen der Serie Eaton Bussmann eignen sich für Stromstärken von bis zu 1.400 Ampere und Spannungen von bis zu 900 Volt und können kundenspezifisch konfiguriert werden. Eaton kann die Strombelastbarkeit entweder durch konstruktive Änderungen oder durch Parallelschaltung mehrerer Sicherungen erhöhen. Die Sicherungen werden auf der größten Messe für fortschrittliche Nutzfahrzeugtechnologie, der ACT Expo, die vom 20. bis zum 23. Mai in Las Vegas (Nevada) stattfindet, auf dem Messestand von Eaton zu sehen sein.

"Wir haben unsere Sicherungen so ausgelegt, dass sie die ideale Lösung für elektrifizierte Nutzfahrzeuge bilden, die mehr Leistung benötigen als Personenfahrzeuge mit Elektroantrieb", sagte Kimberley Wakelin, Engineering Manager, Protection EV, bei Eaton. "Elektrifizierte Fahrzeuge werden von Elektromotoren angetrieben, die zyklisch arbeiten und in rauen Umgebungen hohe Leistungen erreichen müssen. Daher müssen auch die Sicherungen diesen Bedingungen und den Vibrationen des Fahrzeugs standhalten können. Unsere innovativen Sicherungen der Bussmann-Serie meistern diese Herausforderung, indem sie mit den rauen Bedingungen und dem Vibrationsniveau Schritt halten."

Eaton nimmt mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Elektro- und Fahrzeugindustrie eine einzigartige Position auf dem Markt ein. Eaton hat sein umfassendes Verständnis für Fahrzeugsysteme und -dynamik sowie sein Fachwissen über elektrische Systeme zur Entwicklung von Sicherungen genutzt, die an Kundenspezifikationen im wachsenden Bereich der elektrifizierten Nutzfahrzeuge angepasst werden können.

Dank seiner umfangreichen globalen Testkapazitäten kann Eaton die meisten Tests im eigenen Haus durchführen und braucht sie nicht auszulagern. "We haWir sind in der Lage, selbst die schwierigsten Tests durchzuführen, einschließlich Umwelt-, Thermoschockkammer- und Schwingungsprüfstands-Tests", sagte Wakelin.

Eaton arbeitet schon in einem frühen Stadium des Fahrzeugentwicklungsprozesses mit globalen OEMs zusammen, um maßgeschneiderte Sicherungslösungen für elektrifizierte Nutzfahrzeuge zu entwickeln. Nach Abschluss der Entwicklung simuliert Eaton das System, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wie kürzlich mitgeteilt, erweitert Eaton die Kapazitäten für die Herstellung seiner Sicherungen mit der Eröffnung eines neuen, hochmodernen Montagewerks.

