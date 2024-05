EUR/JPY zieht am Montag im frühen europäischen Handel einige Käufer um 169,50 an. - Die positiven Aussichten für das Währungspaar bleiben oberhalb des wichtigen EMA intakt, mit einem zinsbullischen RSI-Indikator. - Das erste Aufwärtsziel ergibt sich bei 169,82, die erste Unterstützung wird bei 168,78 gesehen - Die EUR/JPY-Paarung gewinnt in den ...

