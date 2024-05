Die nationale Fluggesellschaft von Saudi-Arabien hat einen Rekordauftrag für 105 Flugzeuge des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus erteilt, was einen bedeutenden Sieg für Boeings europäischen Rivalen und den bisher größten Deal in der Luftfahrtgeschichte des Königreichs darstellt. Die ersten Flugzeuge sollen im ersten Quartal 2026 ausgeliefert werden. Dieser Auftrag reiht sich in die Bemühungen Saudi-Arabiens ein, die Wirtschaft des Landes im Rahmen der Vision 2030 zu diversifizieren und den Tourismus zu fördern. Mit dem Ziel, bis 2030 jährlich 150 Millionen Touristen anzulocken, plant das Königreich Saudi-Arabien, seine Flug- und Sitzkapazitäten auf vier Kontinenten zu erhöhen und weiter zu expandieren. Während Airbus eine beachtliche Auftragsrücklage verzeichnet, sieht sich Boeing nach Sicherheitsmängeln und dem [...]

