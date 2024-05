Applications Software Technology (AST), ein führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass ein bindender Vertrag über die Akquisition von Symatrix, einem Anbieter von IT- und Oracle-Diensten unterzeichnet wurde. Die Akquisition von Symatrix bedeutet einen wichtigen Schritt für die globale Expansion von AST.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240520636263/de/

"Die Fähigkeiten von Symatrix ergänzen und erweitern die Hauptdienste von AST und wir können nun neue globale Märkte erreichen," sagte AST CEO Justin Winter. "Durch unsere Zusammenarbeit können wir unseren Kunden mehr bieten. Wir werden weiterhin hochwertige Lösungen erstellen, die unseren Kunden global messbaren Mehrwert bieten."

Symatrix verfügt über eine stabile Kundenbasis in Großbritannien, die die Branchenexpertise von AST verstärkt und einen guten Ausgangspunkt für die Expansion in neue, aufstrebende Geschäftsfelder darstellt. Das Consulting-Fachwissen von Symatrix wird auch die Fähigkeiten von AST bei Oracle Cloud Anwendungen erweitern, einschließlich des Managements von Lieferketten und Humankapital.

"AST erstellt hochwertige Lösungen für Unternehmen und hat sich in eine führende Beratungsgesellschaft für komplexe Cloud-Anwendungen sowohl für den öffentlichen Dienst als auch die Industrie entwickelt," sagte Chris Brooks, Symatrix CEO. "Die Zusammenarbeit mit AST ist ein logischer Schritt für Symatrix, denn wir können unseren Kunden noch mehr Ressourcen und technische Dienste bieten."

"AST und Symatrix sind gemeinsam stark, wenn es um Oracle Cloud Services geht," fügte Charles Phillips -- Managing Partner für Recognize, Chairman of the Board für AST und ehemaliger President of Oracle, hinzu. "Dank der Komplementarität und der Präsenz im Markt kann das Unternehmen seine Führungsposition auf zwei Kontinenten ausweiten."

Nach der Übernahme werden Chris und das Führungsteam in ihren Positionen verbleiben. Der Fokus wird auf der Ausweitung der Kundenbasis im UK mithilfe der neuen Angebote und der regionalen Präsenz von AST liegen.

"Wir fördern bei AST eine Kultur der Inklusivität und Innovation auf jeder Stufe unseres Unternehmens," sagte Winter. "Die Symatrix-Familie verkörpert diese Werte und unsere Partnerschaft eröffnet unseren Kunden und Mitarbeitern ganz neue Möglichkeiten."

Über Applications Software Technology (AST) LLC

AST ist ein preisgekrönter Anbieter von Full-Service-Enterprise-Lösungen, der seit zwei Jahrzehnten für Behörden und Unternehmen die digitale Transformation vorantreibt. Die Kunden vertrauen auf AST, wenn es um die Transformation durch Softwarelösungen, Prozessengineering und Change Management geht. Angefangen bei der Cloud-Technologie bis hin zu überalteten lokalen Anwendungen umfasst der Service von AST alle Aspekte von SaaS, PaaS und IaaS. AST bietet auch flexible Managed Services und betreut mehr als 200 Kunden weltweit. Mehr erfahren Sie unter: www.astcorporation.com.

Über Symatrix

Symatrix mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein Anbieter von Oracle HCM, ERP und SCM Cloud Consulting, Application Management und Outsourced Payroll. Symatrix arbeitet mit dem öffentlichen Sektor und Unternehmen, um innovativ die endlosen und aufregenden Möglichkeiten von Oracle Cloud zu erschließen.

