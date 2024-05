Naser Taher, der Gründer der MultiBank Group, stellt die Börsenplattform vor, die die Finanzweltordnung im Jahr 2024 neu gestalten wird

MultiBank Group gibt stolz den Beginn der Einführung eines bahnbrechenden elektronischen Kommunikationsnetzwerks (ECN) für institutionelle Anleger bekannt: MEX Exchange, das weltweit erste globale Institutional Investor Electronic Communications Network (ECN) mit Sitz in den BRICS- oder GCC-Ländern, einschließlich Prime-Brokerage-Einrichtungen und anderer damit verbundener Infrastruktur, die die Finanzlandschaft neu definieren wird. MEX Exchange ist auf dem Sprung, die regionale Dominanz der USA und Europas auf dem globalen ECN-Markt zu brechen und zum weltweit führenden Handelsplatz zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240520229161/de/

MultiBank Group Revolutionizes Finance with the Launch of MEX Exchange, the First Global ECN in the BRICS GCC (Photo: Business Wire)

MEX Exchange wurde von einem erfahrenen Entwicklerteam unter Verwendung proprietärer Technologie unter der Leitung von Naser Taher aufgebaut, dem Gründer der MultiBank Group, und von David Ogg, dem CEO von MEX Exchange, der weithin als Erfinder des ersten institutionellen ECN gilt. Als Gründer von HotspotFX spielte David eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum von ECNs und leistete Pionierarbeit bei der Funktionsweise von Prime Brokerage über mehrere Plattformen hinweg.

Das strategische Ziel von MEX Exchange besteht darin, Banken und andere Finanzinstitute in den Wachstumsmärkten zu unterstützen, die in der Vergangenheit bezüglich optimaler Ausführungsmöglichkeiten nicht ausreichend versorgt waren. In den BRICS- und GCC-Ländern wird MEX Exchange in der Lage sein, durch regionalen Fokus, Marktverständnis und lokalisierte Produktangebote die Lücken zu schließen, die von den vorhandenen Marktteilnehmern bei ihren Aktivitäten in den etablierten Märkten offen gelassen werden.

Naser Taher, Gründer der MultiBank Group, betont die Bedeutung der MEX Exchange: "Heute stellen wir ein Großprojekt vor, das die Finanzweltordnung 2024 neu gestalten wird. Innerhalb von zwei bis drei Jahren wird die MEX Exchange tiefgreifende globale Auswirkungen haben und erhebliche finanzielle Erträge und Gewinne liefern. Als einzige ECN-Interbanken-Handelsplattform mit Sitz in den GCC- und BRICS-Ländern stehen wir an der Spitze von Wandel und Innovation."

ÜBER MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien (USA) gegründete MultiBank Group verfügt mittlerweile über ein tägliches Handelsvolumen von über 12,1 Milliarden US-Dollar und bedient über 1 Million Kunden. Die MultiBank Group hat sich zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt und bietet eine Reihe von Maklerdiensten und Vermögensverwaltungslösungen an. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine breite Produktpalette, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:

www.multibankfx.com

www.mexexchange.com

www.multibank.io

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240520229161/de/

Contacts:

Faouz Rejeb

Faouz.rejeb@multibankfx.com