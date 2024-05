Der weltweite Marktführer bei Drittanbieter-Supportleistungen für Unternehmenssoftware von Oracle und SAP weitet seine preisgekrönten Support-Services auf VMware-Produkte aus und reagiert damit auf die starke Nachfrage

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, gab heute den globalen Launch von Rimini Support, Rimini Protect und Rimini Consult für VMware-Produkte bekannt einem einzigartigen und umfassenden Angebot an Drittanbieter-Supportleistungen.

Die Rimini Street-Services für VMware ermöglichen VMware-Kunden mit unbefristeter Lizenz, ihre bestehenden Systeme noch viele Jahre weiter zu betreiben. Dies wird durch die preisgekrönten Support-Services von Rimini Street ermöglicht, die rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr eine vorrangige Beantwortung von Supportanfragen durch einen Techniker innerhalb von 10 Minuten garantieren. Die Standardpreise für den Rimini Street-Support für VMware-Produkte entsprechen den bestehenden Supportgebühren, die jeder Inhaber einer unbefristeten Lizenz an VMware zahlt.

"Viele Unternehmen besitzen eine unbefristete Lizenz für die Nutzung von VMware-Produkten und sind nun mit erheblichen Erhöhungen der Jahresgebühren konfrontiert, die von VMware gefordert werden. Diese Unternehmen suchen nach einem alternativen jährlichen Supportprogramm mit vollständiger Abdeckung, das ihnen auch in Zukunft ermöglichen wird, ihre unbefristet lizenzierte VMware-Softwareinfrastruktur problemlos und zuverlässig zu implementieren, zu ändern und zu betreiben", so Seth Ravin, CEO und President, Rimini Street. "Ein solches Support-Programm für VMware-Produkte bietet Rimini Street ab sofort als Ergänzung seiner preisgekrönten, unternehmenskritischen weltweiten Support-Services an, die von Tausenden von Kunden in mehr als 100 Ländern seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreich genutzt werden."

Gewinnen Sie Zeit durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von unbefristeten VMware-Lizenzen

Die unerwartete Umstellung von VMware auf ein neues subskriptionsbasiertes Lizenzierungsmodell sieht eine erzwungene Bündelung von Lizenzen für Produkte vor, die von einigen VMware-Kunden bisher nicht ausgewählt, lizenziert oder genutzt wurden. Deshalb benötigen VMware-Kunden mit unbefristeten Lizenzen nun einige Zeit, um die geänderten Bedingungen des Softwareanbieters zu prüfen und zu entscheiden, ob sie das neue Lizenzierungsmodell und die neuen Gebühren letztlich akzeptieren, neue Lizenzierungsbedingungen und -gebühren aushandeln oder eine neue Virtualisierungsplattform evaluieren, auswählen und implementieren wollen. In jedem Fall verschafft Rimini Support für VMware einem Unternehmen bis zu acht Jahre Zeit, um diese kritische Infrastrukturentscheidungen zu treffen und umzusetzen, während es von den Premium-Supportleistungen von Rimini Street für seine bestehende, bezahlte und unbefristet lizenzierte VMware-Infrastruktur profitiert, die noch viele Jahre nutzbar ist.

"Unsere Kunden haben signifikante Investitionen in ihre bestehende VMware-Infrastruktur getätigt, und viele wenden sich an Rimini Street, um Rat und Hilfe zu erhalten, wie sie ihre ausgereifte und bewährte VMware-Infrastrukturplattform künftig nutzen und dabei den erstklassigen, unternehmenskritischen Qualitätssupport und -service zu einem akzeptablen Preis erhalten können", erklärt Craig Mackereth, Executive Vice President of Global Service Delivery bei Rimini Street. "Rimini Street stellt eine einzigartige, innovative Support-Lösung für VMware bereit, die ab sofort erhältlich ist."

"Rimini Street bietet hervorragende Supportdienstleistungen für unsere vorhandene Unternehmenssoftware-Plattform an. Wir begrüßen die Möglichkeit, die Nutzungsdauer unserer vorhandenen VMware-Produkte um viele Jahre zu verlängern und dabei den herausragenden Support von Rimini Street für unsere VMware-Infrastruktur zu erhalten", so Kentaro Yamamoto, General Manager der IT-Strategieabteilung bei JSR Corporation, einem in Japan ansässigen, globalen Chemiehersteller für Halbleiter.

Ein Trio leistungsstarker, bewährter Lösungen jetzt auch für VMware erhältlich

Rimini Support für VMware: Erstklassige, globale Support- und Beratungsdienste rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr mit branchenführenden SLAs, darunter:

Dedizierte Support-Services für Konfiguration, Performance, Installation, Upgrade und Anpassung

Benannter primärer Support-Experte mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung

SLA mit garantierter 10-Minuten-Reaktionszeit für kritische Fälle

Patentierte KI-Technologie Case Assignment Advisor von Rimini Street, die das Lösen von Problemen beschleunigt, indem sie den am besten geeigneten Support-Experten auf der Grundlage von mehr als 40 Vektoren empfiehlt

Rimini Protect für VMware: Proaktiver, schneller und kostengünstiger Schutz vor bekannten und unbekannten Bedrohungen und Schwachstellen, darunter:

Leitfäden zur Risikominderung durch die Verbesserung der Konfiguration des VMware-Ökosystems

Selbstentwickelte Security Vulnerability Analysis Reports (SVARs) von Rimini Street Berichte mit Optionen und Strategien zur Beseitigung von Schwachstellen

Zero-Day-Reports

Sicherheitsbewertungen der Stufe 1

Rimini Consult für VMware: Professionelle Beratungsdienste, die VMware-Kunden dabei helfen, den besten Weg in die Zukunft zu bestimmen und die Technologiestrategie auf die Unternehmensziele abzustimmen. Die Dienstleistungen umfassen:

Roadmap und Strategien für Technologien und Anwendungen

Technologiebewertungen

Lizenzberatung

Interoperabilität und Integration

Erweiterung von Personal und Kompetenzen

Cloud-Migrationen

"Rimini Street bleibt Innovationsführer, indem es die evolvierenden Marktbedürfnisse von Unternehmen weltweit adressiert und neue Lösungen und Marktoptionen auf den Markt bringt, die Unternehmen helfen, den ROI und die Nutzungsdauer ihrer bestehenden, umfangreichen IT-Investitionen zu maximieren und Zeit zu gewinnen, um wichtige Infrastrukturentscheidungen für die Zukunft zu treffen", so R "Ray" Wang, Principal Analyst bei Constellation Research, Inc. "Wir sind hocherfreut über die Erweiterung der Rimini Street Support-Services auf VMware-Produkte. Die Kunden suchen dringend nach einer Alternative zu den aggressiven Marktstrategien von VMware, um Kunden von On-Prem in die Cloud zu bewegen. Rimini Street ist ein bewährter Anbieter von Drittanbieter-Supportdiensten für Unternehmenssoftware mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von geschäftskritischen Dienstleistungen."

Um mehr über das VMware-Angebot von Rimini Street zu erfahren, klicken Sie hier. Um eine sofortige Beratung mit einem der VMware Enterprise Architects oder anderen Experten von Rimini Street zu vereinbaren, senden Sie eine E-Mail an vmware@riministreet.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Rimini Street ermöglicht es seinen Kunden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, die Kosten deutlich zu senken und Ressourcen für Innovationen zu nutzen. Bis heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen einige unserer Geschäftspraktiken zu erfüllen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erzielen, unsere Umsatzkosten zu steuern und Umsätze präzise zu prognostizieren; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu rekrutieren und an uns zu binden sowie wichtige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen aufzunehmen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, oder unser Versäumnis, angemessene Steuerrückstellungen anzulegen; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

