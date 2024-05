FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 3. Juni 2024





DIENSTAG, DEN 21. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: Generali, Q1-Zahlen (12.00 h Analystencall) 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Macy's, Q1-Zahlen

GBR: AstraZeneca, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 4/24

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 3/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 3/24

08:00 DNK: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 3/24

11:00 EUR: Bauproduktion 3/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 3/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

DEU: Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Renk Group, Aixtron, Knorr-Bremse, Aroundtown

FRA: Morgan Stanley Luxury Conference u.a. mit Mercedes-Benz Group, Hugo Boss, Paris

10:00 DEU: US-Finanzministerin Dr. Janet Yellen erhält Ehrendoktorwürde der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/M. Laudatoren sind u.a. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

10:30 DEU: Spatenstich für erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Wilhelmshaven

BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

KOR: Südkorea und Großbritannien richten KI-Gipfel in Seoul aus, Seoul

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle



MITTWOCH, DEN 22. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Cherry, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

10:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach

11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

22:00 USA: Nvidia, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Roche, Investor Day

DEU: Einhell, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, außerordentliche Hauptversammlung USA: Target, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/24

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/24

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/24

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 4/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/24

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 4/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/24

10:00 POL: Industrieproduktion 4/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 4/24

12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/24

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a mit Nokia, Qiagen, Rheinmetall, Vitesco, Nordic Semiconductor, Schaeffler, Deutsche Teelkom, Symrise, Tui, Philips, Kion, Frankfurt

DEU: Fortsetzung Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Deutsche Börse, Siltronic, United Internet, Jenoptik, ASML Holding, Talanx, Kion

09:45 DEU: Eröffnungs-Pk zum Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig

BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Weltraum), Brüssel

DONNERSTAG, DEN 23. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 HKG: Lenovo, Jahreszahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Interim Management Statement erste vier Monate 2024 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

08:00 DEU: DFV, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 GBR: Royal Mail, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Secunet Security, Hauptversammlung, Essen

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung, Wiesbaden

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung

12:00 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung

12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

14:00 USA: Ralph Lauren, Q4-Zahlen

15:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 4/24

08:00 DEU: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2023

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/24 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 4/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 4/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Nutzung von Maschinen und Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien in landwirtschaftlichen Betrieben (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023



08:00 DEU: Fortsetzung dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a. mit Novartis, Hannover Rück, K+S, Thyssenkrupp, Knorr-Bremse, Bilfinger, Vonovia, Hornbach, Daimler Truck, u.a. Frankfurt

09:30 DEU: Pk zu DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2024 mit DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben und DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen

DEU: Fortsetzung Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig

BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Forschung / Innovation), Brüssel

ITA: Treffen der G7-Finanzminister, Stresa



USA: US-Präsident Biden empfängt Kenias Präsident Ruto und First Lady zum Staatsbesuch, Washington

FREITAG, DEN 24. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Software AG, Hauptversammlung, Darmstadt

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Carrefour, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/24

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 5/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/24

08:00 DEU: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/24

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/24

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 3/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/24

08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q1/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/24

09:00 ESP: Erzeugerpreise 4/24

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/24 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschlusstag Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig

BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Internationaler Markt / Industrie), Brüssel

HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt verküzter Handel bis 20.00 h



MONTAG, DEN 27. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 4/24

07:00 JPN: Frühindikatoren 3/24 (endgültig)

08:30 CHE: BFS: Nominallohnentwicklung 2024 (1. Schätzung nach Q1) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 5/24

10:00 POL: Arbeitslosenquote 4/24

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt Staatsbesuch in Dresden fort, Dresden

13:30 DEU: DsiN-Jahreskongress 2024 «Cyberresilienz für Demokratie & Sicherheit im 21. Jahrhundert: Desinformation entgegenwirken», Berlin

BEL: Treffen der EU-Außenminister und -Ministerinnen, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 1. Tag, Brüssel

DIENSTAG, DEN 28. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: Zeal Networ, Hauptversammlung

11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

19:30 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Großhandelspreise 4/24

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 4/24

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 3/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/24

16:30 USA: Dallas Fed Vearbeitende Industrie 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Gläubigerversammlung von Galeria entscheidet über Insolvenzplan

13:00 DEU: Urteil OLG Düsseldorf verhandelt über Streit zwischen Adidas und Nike

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag

EUR: Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Ministerinnen

MITTWOCH, DEN 29. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Capital Markets Day

10:00 DEU: Volkswagen AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Qbeyond, Hauptversammlung

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung, Bochum

10:45 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Essen

10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg

10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung, Ritterhude 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg

11:00 DEU: Einweihung des Yara Ammoniakterminals, Brunsbüttel 13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

15:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/24

09:00 AUT: Erzeugerpreise 4/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz4/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/24

10:00 EU: Geldmenge M3 4/24

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/24

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH-Urteil in Verfahren um Mogelpackung im Online-Vertrieb erwartet

10:00 DEU: 14. Petersberger Regulierungskonferenz in Königswinter Es geht um «regulatorischen Entwicklungen in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Telekommunikation». U.a. mit Andreas Mundt (Präsident des Bundeskartellamts) und Klaus Müller (Präsident der Bundesnetzagentur)

EUR: Green Week 2024 - Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 30. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: PNE AG, Hauptversammlung, Cuxhaven-Döse

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen

USA: Dell, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: BIP Q1/24

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 4/24

09:00 CHE: BIP Q1/24

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 5/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (endgültig)

11:00 EUR: Vertrauen im Dienstleistungssektor 5/24

11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 5/24

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 4/24

11:00 ITA: Erzeugerpreise 4/24

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 4/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (vorab)

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 4/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Start des 5. Anlegerforums der OstseeSparkasse Rostock (bis 1.6.2024), Rostock

BEL: Treffen der EU-Handelsminister und -Ministerinnen, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel

CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag



HINWEIS

DEU: Fronleichnam - Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Börse geöffnet



FREITAG, DEN 31. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

20:00 USA: Amgen, Hauptversammlung



SONSTIGE TERMINE

DEU: Cherry, Geschäftsbericht 2023

USA: Pharma-Kongress ASCO (bis 4.6.), Chicago



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/24

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/24 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/24

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 4/24

07:00 FIN: BIP Q1/24

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 4/24

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/24

08:45 FRA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/24

11:00 BEL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/24



EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich



SONSTIGE TERMINE

CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag



11:00 LUX: Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum Mai 2024, Luxemburg

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur



MONTAG, DEN 3. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang April 2024

17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: DSM Firmenich, Capital Markes Day

USA: Kfz-Umsatz 5/24



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/24

02:30 JPN: Ibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 09:00 HUN: Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:00 POL: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:30 CZS: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 10:00 POL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Airbus-Defence-und-Space-Medientag, Berlin

Anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Briefing u.a. mit Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. Danach Einblick in die Eurofighter-Ausbildung und Waffenschule der Luftwaffe.

DEU: 9. Düsseldorfer Startup-Woche, Düsseldorf

Über 100 Veranstaltungen vermitteln Wissen zu Themen wie Marketing, Finanzen, zu KI oder «Female Entrepreneurship». Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Düsseldorf.

10:00 DEU: Pressegespräch Merck zur Nutzung von KI, Darmstadt Bei dem Termin spricht die Vorsitzende der Geschäftsleitunf Belén Garijo und weitere über die konkrete Anwendung von Künstlicher Intelligenz bei Merck.

12:30 DEU: Workshop des ifo-Instituts zum Thema «Zwischen Narrativen und Fakten: Wie können Statistiken die Öffentlichkeit erreichen?», Fürth Veranstalter sind das Ludwig Erhard ifo Forschungszentrum für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik sowie das Bayerische Landesamt für Statistik

18:30 DEU: Medienempfang zur zentralen Konferenz der globalen Investmentbranche «SuperReturn International» des Bundesverbands Beteiligungsgesellschaft (BVK). Die Konferenz findet vom 4. bis 7. Juni statt., Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi