Das Unternehmen Pilze Niklas freut sich, mitteilen zu können, dass eine exklusive Auswahl an kleinen und küchenfertigen Pfifferlingen für den Großhandel, sowie auch unsortierte Ware in 3,0 kg oder 1,0 kg aus den Balkanländern zur Verfügung stehen. Für den Einzelhandel gibt es die Pfifferlinge in verschiedenen Sortierungen auch in Schalen mit 150g oder 400g....

