Die Erdbeersaison in Huelva, einer Provinz, in der sich mehr als 90 % der spanischen Produktion dieser Frucht konzentrieren, ist laut eines Artikels von FyH.es mit einem durchschnittlichen Preisniveau in die Endphase eingetreten, das über dem Durchschnitt früherer Saisons liegt. Bildquelle: Pixabay Dies spiegelt sich in dem neuesten Saisonbericht der Preisbeobachtungsstelle der Junta...

